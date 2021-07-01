«Яндекс» открыл «дачу» в парке Горького

В парке Горького появилось летнее пространство для отдыха и развлечений — «Плюс Дача» от «Яндекс Плюса». Там можно будет смотреть фильмы, посещать спектакли, лекции и концерты, сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных правил и рассадкой 50% от заполняемости площадки. Чтобы попасть на «Дачу», нужно быть пользователем «Яндекс Плюса» (можно оформить бесплатный промо-период), получить билет на конкретное мероприятие на сайте «Плюс Дачи», получить QR-код, который подтверждает наличие защиты от COVID-19 и иметь с собой паспорт.
«"Дача" — это место для тех, кому хочется чаще бывать на природе, но не хочется отказываться от городского комфорта и развлечений. "Дачный" сезон в парке Горького начинается 1 июля и продлится до конца сентября», — сообщили в компании.
Чем можно заняться на площадке:
- смотреть на большом экране фильмы и сериалы;
- слушать артистов «Яндекс.Музыки» вживую;
- смотреть спектакли;
- заниматься йогой;
- слушать лекции;
- пообедать в кафе от «Яндекс.Лавки»;
- сводить ребенка на спектакли, участвовать в мастер-классах.
За первые две недели на «Даче» покажут, в частности, финальную серию «Пищеблока», «Таксиста» Мартина Скорсезе, «Историю рыцаря» с Хитом Леджером и «Побег из Шоушенка».
Фото: Яндекс
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Жизнь и карьера в Австрии глазами русской: «Ты учишь один язык, а общаются все на другом»
- 2 Как правильно реагировать на критику и не разочароваться в себе
- 3 9 простых упражнений, которые повысят продуктивность мозга
- 4 «Яндекс.Маркет» начал продавать ПЦР-тесты на COVID-19
- 5 Работодатели настроены на возвращение в офис без возможности удаленной работы – исследование