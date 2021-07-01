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«Яндекс» открыл «дачу» в парке Горького

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В парке Горького появилось летнее пространство для отдыха и развлечений — «Плюс Дача» от «Яндекс Плюса». Там можно будет смотреть фильмы, посещать спектакли, лекции и концерты, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» открыл «дачу» в парке Горького

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных правил и рассадкой 50% от заполняемости площадки. Чтобы попасть на «Дачу», нужно быть пользователем «Яндекс Плюса» (можно оформить бесплатный промо-период), получить билет на конкретное мероприятие на сайте «Плюс Дачи», получить QR-код, который подтверждает наличие защиты от COVID-19 и иметь с собой паспорт.

«"Дача" — это место для тех, кому хочется чаще бывать на природе, но не хочется отказываться от городского комфорта и развлечений. "Дачный" сезон в парке Горького начинается 1 июля и продлится до конца сентября», — сообщили в компании.

Чем можно заняться на площадке:

  • смотреть на большом экране фильмы и сериалы;
  • слушать артистов «Яндекс.Музыки» вживую;
  • смотреть спектакли;
  • заниматься йогой;
  • слушать лекции;
  • пообедать в кафе от «Яндекс.Лавки»;
  • сводить ребенка на спектакли, участвовать в мастер-классах.

За первые две недели на «Даче» покажут, в частности, финальную серию «Пищеблока», «Таксиста» Мартина Скорсезе, «Историю рыцаря» с Хитом Леджером и «Побег из Шоушенка».

Фото: Яндекс

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