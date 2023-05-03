«Яндекс» запускает производство серверов OpenYard в Рязани

«Яндекс» запускает производство серверов OpenYard под Рязанью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора «Промобита» Максима Копосова.

Первую партию серверов российского производства IT-компания выпустила еще в 2021 году. Тогда же началось строительство завода в Рязанской области. На начальном этапе совместное предприятие «Яндекса», ГК «Ланит», тайваньского производителя Gigabyte и ВТБ вложили 1 млрд рублей.

По словам Копосова, 13 апреля на конференции Treolan (входит в ГК «Ланит») презентовали линейку серверов OpenYard. В самом «Яндексе» собираются заявить оборудование в реестр Минпромторга, это позволит получить доступ к госзакупкам.

Как рассказал собеседник издания среди производителей электроники, сегодня больше половины продаж серверов в РФ приходится на зарубежных поставщиков. Это Huawei, HP, Dell и другие. Из отечественных вендоров первое место занимает Yadro (15%), отмечает собеседник. На втором месте — «Аквариус» (10%), на третьем — Kraftway (7%).

В Минпромторге заявили, что «Яндекс», будучи частной компанией, в праве сам выбирать, чьими технические решения использовать.

Собеседник издания полагает, что OpenYard попадет в реестр Минпромторга, несмотря на то, что оборудование собрано из зарубежных комплектующих. По его словам, «так сейчас делают все». Но «Яндекс», по крайней мере, задействовал собственные разработки.

Он утверждает, что компания будет выпускать материнские платы и вести крупноузловую разработку серверов.

В конце прошлого года председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что к 2028 году доля вычислительной техники отечественного производства достигнет 100%.

В декабре, по оценке Хинштейна, доля такой техники едва превышала 11% от общего объема внутреннего рынка. В частности, только 16% систем хранения и лишь 28% всех используемых в стране серверов производятся в России.

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