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«Яндекс» запустил сервис оплаты смартфоном

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» запустил обновленную систему Yandex Pay, которая позволяет оплачивать товары в магазинах в офлайн-режиме. Об этом говорится в сообщении компании.

«Яндекс» запустил сервис оплаты смартфоном

Ранее Yandex Pay в основном использовали для оплаты покупок в интернет-магазинах и сервисах «Яндекса». Сейчас владельцы устройств на базе Android смогут включить оплату картой «Пэй» платежной системы «Мир» по NFC и платить за покупки смартфоном.

Как сообщается, для этого достаточно приложить смартфон к платежному терминалу. Другими устройствами можно будет оплачивать покупки по QR-коду, отсканировав его в приложении Yandex Pay.

Компания также пообещала, что онлайн-оплата картой любого российского банка позволит получить 1% баллами «Плюса» — они начислятся дополнительно к кешбэку основного банка.

Сервис безналичной оплаты Yandex Pay «Яндекс» запустил в марте 2021 года. Им могли пользоваться те, кто привязал карту к аккаунту на «Яндексе» и авторизовался. В июле 2022 года сервис стал доступен на сайтах некоторых российских авиакомпаний, магазинах и портале «Госуслуг». 

Фото на обложке: Unsplash

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