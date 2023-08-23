Нидерландский Yandex планирует перезапустить международный бизнес в 2024 году

Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V. — запланировала перезапуск международного бизнеса под новым названием. Примерный срок — начало 2024 года.
Название новой компании пока не сообщали. Project LEFT — это рабочее название самого проекта корпоративной реструктуризации, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с его условиями.
«Яндекс» представил планы по изменению структуры управления компании в ноябре 2022 года. По итогам Yandex N. V. выделят в отдельную группу, а российский «Яндекс» должен перейти под новую материнскую структуру.
Российским инвесторам принадлежат 20% «Яндекса». В случае сделки, нидерландская Yandex N. V. сохранит около трети российского бизнеса.
После этого компания учредит новые международные структуры, которые займутся беспилотными автомобилями, облачными технологиями и сферой онлайн-образования.
Фото на обложке: YuryKara /
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