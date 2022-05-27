«Яндекс» разъяснил сотрудникам ситуацию о переносе штаб-квартиры из России

Руководство «Яндекса» обратилось к сотрудникам после публикации израильского портала Calcalist, в котором сообщалось о планах «переехать» в Израиль и перевезти туда «сотни» IT-специалистов. Компания заявила, что не планирует переносить штаб-квартиру из России, но будет открывать новые офисы там, где будет хорошо идти бизнес.
Пост-обращение был опубликован в закрытом Telegram-канале для сотрудников «Яндекса», пишет Forbes. Пресс-служба подтвердила наличие такой записи.
В посте говорится о том, что основной бизнес компания ведет в России и странах СНГ: «У нас здесь много планов по тому, как развиваться. Мы коллектив из 18 000 сотрудников, большинство из нас живет и работает в России. Это наш дом, наш домашний рынок, наша штаб-квартира».
Компания не собирается радикально менять приоритеты, несмотря на «смену контекста».
При этом руководство «Яндекса» не исключило возможности открытия новых офисов в других странах — при условии, что там у компании будет хорошо развиваться бизнес либо будут «ценные специалисты».
Израильская деловая газета Calcalist 16 мая сообщила, что сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой посодействовать в переводе организации из России в Израиль. Сама компания это отрицала.
Фото на обложке: Shutterstock / evgris
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