СМИ: сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож собрался перевести предприятие в Израиль. Компания это отрицает

Официально компания это отрицает, в пресс-службе заявляют, что переноса штаб-квартиры «Яндекса» из Москвы или релокации команд из России не планируется.

Сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой посодействовать в переводе организации из России в Израиль.

Об планах «Яндекса» сообщает Lenta.ru со ссылкой на израильскую деловую газету Calcalist.

«Я принял решение сделать Тель-Авив штаб-квартирой компании и привезти в страну сотни программистов, инженеров и специалистов по технологиям», — говорится в письме, озаглавленном «"Яндекс" — расширение деятельности в Израиле».

Как стало известно Calcalist, Волож собирается добиться от местного правительства особых условий для релокации сотрудников, которые не являются гражданами Израиля. Речь идет о рабочих визах и документах, позволяющих свободно передвигаться по миру.

Копии обращения также направлены израильскому министру финансов Авигдору Либерману, главе МВД Аелет Шакед и министру науки и технологий Ориту Фаркаш-Хакоэну.

Calcalist утверждает, что руководство «Яндекса» еще в начале марта заинтересовалось возможностью перевести штат численностью около 800 человек в Израиль.

Также сообщалось, что компанию планируется разделить на две части: российский «Яндекс» и международный со штаб-квартирой в Тель-Авиве. Сам «Яндекс» в конце апреля эти планы опровергал.

Сейчас компания также отрицает перенос штаб-квартиры.

«Офис Яндекса в Тель-Авиве работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием Yango, беспилотных технологий, образовательных проектов и других сервисов. Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом», — заявили RB.RU в пресс-службе.

Аркадий Волож имеет гражданство Израиля с 2017 году и в настоящее время проживает на территории этой страны.

В израильском представительстве «Яндекса» работают примерно 450 человек. Самыми известными проектами в Израиле считаются сервис такси Yango, сервис доставки еды Yango Deli и прокат электросамокатов WIND.

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