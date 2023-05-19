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Yandex N.V. получила заявки на покупку контроля в «Яндексе» за $7 млрд от Потанина и Алекперова

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Головная компания «Яндекса» Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, получила предложения от Владимира Потанина и Вагита Алекперова о покупке контрольного пакета акций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Yandex N.V. получила заявки на покупку контроля в «Яндексе» за $7 млрд от Потанина и Алекперова

Бизнесмены претендуют как минимум на 51% акций российского бизнеса «Яндекса». Этот пакет, по словам источников агентства, оценивается примерно в 560-600 млрд рублей ($7-$7,5 млрд).

Правление Yandex N.V. обсудит это предложение на следующей неделе в Дубае, но окончательного решения на заседании могут не принять.

В начале мая издание The Bell (внесено Минюстом в реестр иноагентов) сообщило, что совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и структуры Владимира Потанина ответили на предложение принять участие в консорциуме по покупке контрольного пакета акций «Яндекса». 

Сейчас контроль в компании принадлежит ее сооснователю Аркадию Воложу. В ноябре «Яндекс» подтвердил намерение реструктурировать корпоративное управление и выделить Yandex N.V. в отдельную группу. Российский «Яндекс» со всеми активами перейдет под новую материнскую структуру.

Сообщалось, что такой сценарий предполагает продажу 51% «российской» части «Яндекса» инвесторам и сохранение 49% за Yandex N.V. 

Голландская Yandex N.V. будет владеть лицензиями на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотники, облачные технологии, образовательный «Яндекс.Практикум» и проект разметки данных «Толока». 

Фото на обложке: Tatiana Belova / Shutterstock

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