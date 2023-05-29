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«Яндекс» приостановил развитие Q&A-сервиса «Яндекс.Кью»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» приостановил развитие сервиса вопросов и ответов «Яндекс.Кью». С 28 июня в нем нельзя будет публиковать новые материалы, а сам он перейдет в «режим чтения». «Кью» превратится в «музей контента», отметили в «Яндексе».

«Яндекс» приостановил развитие Q&A-сервиса «Яндекс.Кью»

Сервис Q&A (вопросов и ответов) «Яндекс.Кью» приостанавливает развитие. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы «Яндекса».

«28 июня 2023 года “Кью” перейдет в режим чтения. Это значит, что с этого дня на сервисе больше нельзя будет публиковать новые материалы», – говорится в сообщении.

Весь созданный до 28 июня контент сохранится на сайте сервиса, а сам он превратится в «музей контента», отметили в «Яндексе».

Прародителем «Яндекс.Кью» является сервис TheQuestion. Инвестиции для запуска проекта в начале 2015 года составили около $1 млн. «Яндекс» купил TheQuestion в начале 2019 года, когда его аудитория достигала почти 10 млн пользователей в месяц. 

Фото на обложке: Tati Tata / Shutterstock

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