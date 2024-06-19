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«Яндекс» и «Сбер» вместе с вузами запустят первый бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Яндекс» и «Сбер» откроют новый бакалавриат совместно с четырьмя российскими вузами — ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом Иннополис, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

«Яндекс» и «Сбер» вместе с вузами запустят первый бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего
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Программа AI360 / ИИ360 станет первой в России в сегменте высшего образования для будущих архитекторов и исследователей искусственного интеллекта (ИИ).

Сообщается, что выпускники смогут решать сложные задачи в области ИИ и «будут востребованы ведущими игроками ИТ-рынка и научными лабораториями».

Ключевое отличие AI360 от существующих программ — в нацеленности на подготовку специалистов, способных создавать новые фундаментальные модели, архитектуры и алгоритмы машинного обучения, сообщают партнеры.

Студентов научат математическому анализу, расскажут об алгоритмах и структурах данных, MLOps, научат проектировать решения в сфере генеративных технологий, больших языковых моделей, компьютерного зрения, автономных систем, робототехники.

Для студентов программы предусмотрена повышенная стипендия и персональные гранты на доступ к вычислительным мощностям «Яндекса» и «Сбера». Это позволит участникам программы проводить комплексные исследования и эксперименты в области ИИ и проектировать готовые решения во время обучения.

Программы разработали вузы-участники совместно с экспертами «Яндекса», «Сбера» и «Школы анализа данных». Преподавателями станут ведущие исследователи в области искусственного интеллекта, а также разработчики ИИ-решений и продуктов.

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Фото на обложке: Unsplash

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