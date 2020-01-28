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Вслед за Mail.ru сбои в работе произошли у сервисов «Яндекса»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса» — почты, сайта и сервиса «Яндекс.Деньги». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Вслед за Mail.ru сбои в работе произошли у сервисов «Яндекса»

Более половины всех жалоб приходится на работу почты (64%), еще 32% — на работу сайта, 3% — на работу сервиса «Яндекс.Деньги».

Ранее сообщалось о сбоях в работе почты Mail.ru. На пике было зафиксировано более 1600 жалоб пользователей почты.

«Сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме. Сложности с доступом к почте у отдельных пользователей связана с тем, что в приложении "Яндекс.Почта" можно добавить аккаунт не только "Яндекса", но и других почтовых сервисов, у которых сегодня наблюдаются проблемы», — сообщили Rusbase в пресс-службе «Яндекса».

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