Вслед за Mail.ru сбои в работе произошли у сервисов «Яндекса»
Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса» — почты, сайта и сервиса «Яндекс.Деньги». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Более половины всех жалоб приходится на работу почты (64%), еще 32% — на работу сайта, 3% — на работу сервиса «Яндекс.Деньги».
Ранее сообщалось о сбоях в работе почты Mail.ru. На пике было зафиксировано более 1600 жалоб пользователей почты.
«Сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме. Сложности с доступом к почте у отдельных пользователей связана с тем, что в приложении "Яндекс.Почта" можно добавить аккаунт не только "Яндекса", но и других почтовых сервисов, у которых сегодня наблюдаются проблемы», — сообщили Rusbase в пресс-службе «Яндекса».
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