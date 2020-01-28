Вслед за Mail.ru сбои в работе произошли у сервисов «Яндекса»

Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса» — почты, сайта и сервиса «Яндекс.Деньги». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Более половины всех жалоб приходится на работу почты (64%), еще 32% — на работу сайта, 3% — на работу сервиса «Яндекс.Деньги».

Ранее сообщалось о сбоях в работе почты Mail.ru. На пике было зафиксировано более 1600 жалоб пользователей почты.