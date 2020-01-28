В работе почты Mail.ru произошел сбой. На пике сбоя на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, было более 1600 жалоб пользователей почты.

При попытке зайти в почтовый ящик пользователи видят ошибку 500 и сообщение, в котором сказано, что сервис не работает по техническим причинам. Предстаитель Mail.ru Group связал сбой с недавним обновлением почты.

В Mail.ru подчеркнули, что сбой не нанес ущерба данным пользователей.

«Сегодня утром небольшой процент пользователей почты мог испытывать сложности со входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», — заявили в Mail.ru

На карте сбоев Downdetector видно, что проблема затронула многие крупные города России, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск.

В комментариях на Downdetector люди жалуются на проблему:

Также на сбой обратили внимание пользватели Twitter. Они отмечают, что не работают как личные, так и корпоративные почтовые ящики.

Проблема у всех, как на корп ящиках так и на личных. — Vyacheslav (@djfroggy81) January 27, 2020

Перестали работать все ящики на https://t.co/PBfG8nBPun При входе через сайт пишет - "нет такого аккаунта". — Алексей Алибабаевич (@bomb2001) January 27, 2020

В поддержке Mail.ru работу сервиса обещают восстановить «в ближайшее время». По состоянию на 12:00 почта продолжает работать с перебоями.