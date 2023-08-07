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«Яндекс» начал предупреждать о нежелательных звонках в WhatsApp и Viber

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Автоматический определитель номера в приложении «Яндекс с Алисой» начал предупреждать пользователей о нежелательных вызовах в мессенджерах, говорится в сообщении «Яндекса».

«Яндекс» начал предупреждать о нежелательных звонках в WhatsApp и Viber

Новая функция доступна на iOS и Android в WhatsApp и Viber. Аналитики компании отмечают, что число звонков от спамеров и мошенников через мессенджеры растет. Планируется ли такая функция для других сервисов, не уточняется.

При получении звонка от незнакомого номера определитель назовет о его возможной цели. Он предупреждает как о негативных (реклама, спам или мошенники), так и о полезных (доставка, банк, медицинское учреждение) вызовах в десятках категорий.

 Определитель номера Яндекса в мессенджерах

База номеров сервиса постоянно обновляется, «Яндекс» получат их из открытых источников и от проверенных партнеров, а также собирает статистику на основе отзывов пользователей.

При включении определителя номера в iOS подсказки о входящих звонках в мессенджерах будут активированы автоматически. В Android новую функцию необходимо включить в настройках приложения компании с помощью пункта «Определять звонки в мессенджерах» и разрешить доступ к уведомлениям.

В январе-июне 2023 года пользователи определителя номера «Яндекса» получили 683 млн звонков с незнакомых номеров, 147,5 млн (21,5%, или каждый пятый) из которых были помечены как потенциально нежелательные. Сервис бесплатный и работает на iOS и Android.

Фото на обложке: Unsplash

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