«Яндекс» начал предупреждать о нежелательных звонках в WhatsApp и Viber

Автоматический определитель номера в приложении «Яндекс с Алисой» начал предупреждать пользователей о нежелательных вызовах в мессенджерах, говорится в сообщении «Яндекса».
Новая функция доступна на iOS и Android в WhatsApp и Viber. Аналитики компании отмечают, что число звонков от спамеров и мошенников через мессенджеры растет. Планируется ли такая функция для других сервисов, не уточняется.
При получении звонка от незнакомого номера определитель назовет о его возможной цели. Он предупреждает как о негативных (реклама, спам или мошенники), так и о полезных (доставка, банк, медицинское учреждение) вызовах в десятках категорий.
База номеров сервиса постоянно обновляется, «Яндекс» получат их из открытых источников и от проверенных партнеров, а также собирает статистику на основе отзывов пользователей.
При включении определителя номера в iOS подсказки о входящих звонках в мессенджерах будут активированы автоматически. В Android новую функцию необходимо включить в настройках приложения компании с помощью пункта «Определять звонки в мессенджерах» и разрешить доступ к уведомлениям.
В январе-июне 2023 года пользователи определителя номера «Яндекса» получили 683 млн звонков с незнакомых номеров, 147,5 млн (21,5%, или каждый пятый) из которых были помечены как потенциально нежелательные. Сервис бесплатный и работает на iOS и Android.
Фото на обложке: Unsplash
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