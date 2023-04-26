«Яндекс Go» запустил тариф для поездок из Москвы в 22 города Подмосковья

«Яндекс Go» запустил тариф «Межгород» для поездок из Москвы в 22 города Подмосковья и их ближайшие окрестности и обратно, говорится в сообщении компании. Сам тариф появился в ноябре и был запущен для некоторых регионов России.

Возможность уехать на такси появилась для поездок в Звенигород, Чехов, Электросталь, Серпухов, Орехово-Зуево, Ступино и для других популярных направлений Московской области.

Поездка включает бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге. Можно вызвать машину заранее на конкретное время, а можно заказать с подачей на ближайшее.

Как отмечают в сервисе, поездка по «Межгороду» будет дешевле, чем в случае заказа такси по тому же маршруту в «Экономе», однако минимальную стоимость поездки в «Яндексе» назвать затруднились.

Для водителей после завершения поездки алгоритм начнет искать обратный заказ. Если же такой заказ не найдется, сервис компенсирует разницу между тарифами.

На заказ назначают водителей с высоким рейтингом, которые согласились выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктами. Водитель сразу увидит, что место назначения — другой город и сможет решить, принимать такой заказ или нет.

Сервис «Яндекс Go» запустил услугу «Межгород» в ноябре 2022 года. Сначала она была доступна для поездок на нескольких направлениях туда и обратно: Ростов-на-Дону–Шахты, Уфа–Стерлитамак, Анапа–Новороссийск, Уссурийск–Владивосток.

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