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«Яндекс.Такси» начал показывать рейтинг пассажиров

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

В сервисе «Яндекс.Такси» стал отображаться рейтинг пассажиров, который складывается из оценок водителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию.

«Яндекс.Такси» начал показывать рейтинг пассажиров
  • Рейтинг клиента рассчитывается из последних 40 оценок, которые поставили ему водители. Оценки ставятся анонимно по пятибалльной шкале. При этом недавние отметки влияют на общий рейтинг сильнее старых.
  • Получить хорошую оценку можно за пунктуальность, бережное отношение к машине, вежливость. Также на нее влияет выбор удобного для водителя места подачи и указание деталей заказа.
  • Как сообщили изданию в «Яндексе», пока рейтинг не отображается у водителей — он станет доступен им позже. Предполагается, что так компания будет выявлять недобросовестных клиентов — например, тех, кто не платит или хамит водителям. Заказы пассажиров с высоким рейтингом станут приоритетными.
  • Посмотреть свою оценку можно в профиле пользователя «Яндекс.Такси» или Uber, который также является частью такси-сервиса.
Ранее в этом году компания представила новую фукцию предзаказа поездки с интервалом от 30 минут до двух дней.

Фото: LDprod / Shutterstock

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