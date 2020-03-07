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«Яндекс.Такси» начал показывать рейтинг пассажиров
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Анна Бородкина
В сервисе «Яндекс.Такси» стал отображаться рейтинг пассажиров, который складывается из оценок водителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию.
«Яндекс.Такси» начал показывать рейтинг пассажировАнна Бородкина
- Рейтинг клиента рассчитывается из последних 40 оценок, которые поставили ему водители. Оценки ставятся анонимно по пятибалльной шкале. При этом недавние отметки влияют на общий рейтинг сильнее старых.
- Получить хорошую оценку можно за пунктуальность, бережное отношение к машине, вежливость. Также на нее влияет выбор удобного для водителя места подачи и указание деталей заказа.
- Как сообщили изданию в «Яндексе», пока рейтинг не отображается у водителей — он станет доступен им позже. Предполагается, что так компания будет выявлять недобросовестных клиентов — например, тех, кто не платит или хамит водителям. Заказы пассажиров с высоким рейтингом станут приоритетными.
- Посмотреть свою оценку можно в профиле пользователя «Яндекс.Такси» или Uber, который также является частью такси-сервиса.
Фото: LDprod / Shutterstock
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