«Яндекс» освоил закадровый перевод видео с английского языка

«Яндекс» показал прототип машинного перевода видео. Новая технология, не имеющая аналогов в мире, объединит в себе машинный перевод, технологии биометрии, распознавания и синтеза речи, сообщили RB.ru в компании.

Пользователи «Яндекс.Браузера» смогут смотреть ролики на английском языке с закадровым переводом. Разработчики технологии уже опробовали ее на видеозаписях на разные темы. Среди них есть видео про изменение климата, машинное обучение, историю Плутона и другие. Посмотреть видео с закадровым переводом пользователи десктопного «Яндекс.Браузера» могут здесь.

Над созданием прототипа работало несколько команд. Сейчас технология позволяет определить пол говорящего и подобрать соответствующий голос. Чтобы закадровый голос совпадал с картинкой, переводчик делает паузы, где-то замедляет, а где-то ускоряет речь. В компании отмечают, что в оригинале и переводе реплики часто не совпадают по длине, поэтому за темпом речи следит специальный алгоритм.

«В интернете очень много полезного контента, который недоступен людям из-за языкового барьера. И мы близки к тому, чтобы окончательно стереть все границы. "Яндекс.Браузер" давно умеет переводить тексты, в этом году стал переводить изображения, перевод видео — следующий этап. Это большая сложная задача, которую никто в мире еще не решил. Мы тоже в начале пути, но у нас уже есть прототип и понимание, куда двигаться дальше», — сообщил руководитель направления обработки естественного языка в «Яндексе» Дэвид Талбот.

Работа над прототипом продолжается. Разработчики обещают, что скоро пользователи смогут сами выбирать, какие ролики переводить с помощью новой технологии.

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