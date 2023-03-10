«Яндекс» разрешил сотрудникам работать из дома и из-за границы

Компания «Яндекс» вводит гибридный формат работы для своих сотрудников. Теперь присутствие в офисе обязательно лишь два-три дня в неделю, остальное время можно работать из дома или любого удобного места. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников "Яндекса". Из офиса нужно будет работать 2-3 дня в неделю. При этом сотрудники смогут выбрать для работы любой из офисов Яндекса в России или международном хабе», — пояснили в пресс-службе.
Работники компании имеют возможность выбрать офис в Казахстане, Армении или Сербии. Ранее стало известно, что «Яндекс» открывает хаб с коворкингом в Стамбуле.
В конце года «Яндекс» зарегистрировал в США и Армении холдинговую структуру Beyond ML. Ей принадлежит несколько стартапов в области машинного обучения.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Карьера в Германии для специалиста из России: нужно ли переучиваться, признают ли диплом и чего ждут работодатели
- 2 Как руководителю поддержать сотрудника после релокации?
- 3 Релокация стартапа в Канаду в 2023 году: что изменилось?
- 4 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
- 5 Как предпринимателю переехать в США по визе талантов и не только: лайфхаки для подготовки кейса и советы юриста
ВОЗМОЖНОСТИ
10 марта 2023
10 марта 2023
12 марта 2023