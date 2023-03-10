«Яндекс» разрешил сотрудникам работать из дома и из-за границы

Компания «Яндекс» вводит гибридный формат работы для своих сотрудников. Теперь присутствие в офисе обязательно лишь два-три дня в неделю, остальное время можно работать из дома или любого удобного места. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников "Яндекса". Из офиса нужно будет работать 2-3 дня в неделю. При этом сотрудники смогут выбрать для работы любой из офисов Яндекса в России или международном хабе», — пояснили в пресс-службе.

Работники компании имеют возможность выбрать офис в Казахстане, Армении или Сербии. Ранее стало известно, что «Яндекс» открывает хаб с коворкингом в Стамбуле.

В конце года «Яндекс» зарегистрировал в США и Армении холдинговую структуру Beyond ML. Ей принадлежит несколько стартапов в области машинного обучения.

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