«Яндекс» запустил синхронный перевод прямых трансляций в браузере

«Яндекс» добавил в свой браузер технологию автоматического закадрового перевода прямых трансляций для некоторых YouTube-каналов, в том числе TED, Google, Apple, SpaceX и других.

Анонсы новинок IT, презентации Apple, интервью со знаменитостями, онлайн-трансляции космических запусков теперь будут доступны на русском языке в режиме реального времени, сообщил представитель компании.

Пока технология работает режиме открытого бета-тестирования, доступен перевод трансляций на YouTube-каналах из плейлиста.

«Следующий шаг — перевод потоковых трансляций и видеороликов не только на YouTube, но и, например, в Twitch. Мы научили нейросети переводить трансляции на английском, немецком, французском, итальянском и испанском. Далее мы добавим новые пары европейских языков, а также китайский, японский и другие», — сообщил руководитель приложения «Яндекс» и «Яндекс.Браузера» Дмитрий Тимко, которого цитирует пресс-служба.

Как это работает: В роли синхронного переводчика выступают нейросети — они начинают переводить предложение еще до того, как его закончили произносить.

Одна нейросеть распознает аудио и превращает его в текст, другая — определяет пол спикера по биометрии, третья — занимается знаками препинания и выделяет из текста смысловые фрагменты. Законченную мысль забирает следующая нейросеть, которая отвечает за перевод.

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