Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс. Драйв» вернется в Казань в марте

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис каршеринга «Яндекс. Драйв» возобновит работу в Казани после ухода из этого города в 2022 году. Анонс появился в Telegram-канале сервиса еще в феврале. В пресс-службе компании подтвердили ТАСС эти данные.

«Яндекс. Драйв» вернется в Казань в марте

«В свой день рождения "Яндекс. Драйв" объявил о возвращении в четвертый город присутствия — Казань. Даты старта работы и другие подробности сервис объявит чуть позже, пользователи смогут узнать об этом из приложения», — сообщили в пресс-службе. 

В 2022 году сервис прекратил обслуживать частных клиентов в Казани. При этом услугой каршеринга продолжали пользоваться корпоравтивные клиенты. Тогда в компании сослались на многочисленные изменения на авторынке, из-за которых сервис вернул часть машин лизинговому партнеру. Впервые «Яндекс. Драйв» зашел в Казань в 2019 году. 

Сейчас в Казани работает сервис «Делимобиль». А «Яндекс. Драйв» представлен также в Москве, Сочи и Петербурге. 

Фото на обложке: Julia Ar / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Whoosh представил обновленную модель самоката
  2. 2 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
  3. 3 «Самокаты — это карманное такси»: основатели Urent о тренде на кикшеринг в России, скандалах и новом законе
  4. 4 Гиг-экономика и карьера: стоит ли опасаться и как защититься
  5. 5 «Не покупаем, не продаем, а прибыль получаем»: как зарабатывает сервис по аренде детских игрушек

ВОЗМОЖНОСТИ

21 марта 2024

Умный помощник для тендеров

25 марта 2024

Directum Awards

27 марта 2024

Инвестиционная упаковка

Все ВОЗМОЖНОСТИ