«Яндекс. Драйв» вернется в Казань в марте

Сервис каршеринга «Яндекс. Драйв» возобновит работу в Казани после ухода из этого города в 2022 году. Анонс появился в Telegram-канале сервиса еще в феврале. В пресс-службе компании подтвердили ТАСС эти данные.

«В свой день рождения "Яндекс. Драйв" объявил о возвращении в четвертый город присутствия — Казань. Даты старта работы и другие подробности сервис объявит чуть позже, пользователи смогут узнать об этом из приложения», — сообщили в пресс-службе.

В 2022 году сервис прекратил обслуживать частных клиентов в Казани. При этом услугой каршеринга продолжали пользоваться корпоравтивные клиенты. Тогда в компании сослались на многочисленные изменения на авторынке, из-за которых сервис вернул часть машин лизинговому партнеру. Впервые «Яндекс. Драйв» зашел в Казань в 2019 году.

Сейчас в Казани работает сервис «Делимобиль». А «Яндекс. Драйв» представлен также в Москве, Сочи и Петербурге.

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