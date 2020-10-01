В Instagram появились фильтры для фото и сториз в стиле семи российских городов
В Instagram стала доступна серия фильтров для 7 российских городов. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Казань и Новосибирск. Их созданием занимались «Яндекс.Карты» и блогер Сергей Калюжный, котрый сообщил о разработке на своей странице в Instagram.
«Яндекс.Карты» подтвердили свое участие в разработке масок для Instagram, а также выложили их на своей странице в соцсети.
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Базовые фильтры Instagram названы в честь городов, среди которых нет ни одного российского. А что делать, если у тебя на душе Petersburg, а не Melbourne? ⠀ Вместе с блогером Сергеем Калюжным @136th мы исправили это упущение и создали 7 классных фильтров. Каждый вдохновлён цветовой палитрой одного из городов России: Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани и Новосибирска. ⠀ Лёгкая ретро-маска «Москва» добавит уюта и мягкости любому пространству, сепия «Екатеринбург» наполнит теплом встречу с друзьями, а «Новосибирск» придаст драматизма городским снимкам. ⠀ Все они уже хранятся на нашей странице в разделе масок (вкладка со смайликом). Добавляйте их себе, украшайте свои сторис и отмечайте @yandex.maps. Ну и, конечно, напишите, какие города вы бы хотели видеть ещё 😉 ⠀ Видео с демонстрацией фильтров от @136th
Так, например, маска «Екатеринбург» выполнена в серо-коричневых тонах сепии, «Новосибирск» — в черно-белом цвете.
Фильтр «Санкт-Петербург» создан ярким и красочным, «Москва» — в легком ретро-стиле.
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Paris, Los Angeles, Oslo, Lagos, Melbourne.. и так далее. Всегда было обидно, что в этом списке оригинальных стори-фильтров нет хотя бы одного российского города, хотя наша страна одна из локомотивов инстаграмизации. :) Мы с Яндекс.Картами решили это исправить и выпустили свою серию фильтров. ⠀ Всего их 7. Каждый соответствует городу - Москва, Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Казань и Новосибирск. Маски уже доступны в аккаунте @yandex.maps, так что заходите, добавляйте и пробуйте! ⠀ Мы учли цветовую палитру городов при выборе фильтров, тем не менее, цвета «Казани» отлично подойдут вашим сториз с пляжей Сочи, сепия «Екатеринбурга» идеально «ляжет» на домашний вечер с друзьями, «Петербург» придаст красок офисным будням, а контрастный черно-белый «Новосибирск» добавит драматизма любому урбанистическому виду. Короче, попробуйте все 7 и добавьте понравившиеся себе! Все фото к этому посту обработаны новыми фильтрами. ⠀ Яндекс.Карты одно из наиболее часто используемых мной приложений. Поэтому, когда ребята предложили сделать совместный проект, я сразу согласился. Лучшие карты с отзывами и оценками мест, меню ресторанов и самыми точными данными о пробках. А самое любимое - это кнопки «+/-» в режиме навигаторе, ровно под большой палец правой руки, незаменимо за рулем! ⠀ Надеюсь, будете пользоваться. Отмечайте меня на своих красивых сториз с этими фильтрами, репостну самых самых!
Фото на обложке: Сергей Калюжный
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