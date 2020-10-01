В Instagram стала доступна серия фильтров для 7 российских городов. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Казань и Новосибирск. Их созданием занимались «Яндекс.Карты» и блогер Сергей Калюжный, котрый сообщил о разработке на своей странице в Instagram.

В Instagram появились фильтры для фото и сториз в стиле семи российских городов