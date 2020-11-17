«Яндекс.Маркет» снизил комиссию для новых партнеров

Из-за пандемии коронавируса «Яндекс.Маркет» заявил о снижении комиссии для новых партнеров до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

За услуги «Яндекс.Маркета» новые партнеры заплатят 1 рубль и 1%-ную комиссию за прием и перечисление денег. Условия предлагаются для тех, кто совершил первую продажу на маркетплейсе после 1 ноября по моделям сотрудничества «Витрина + фулфилмент», «Витрина + доставка» и «Витрина + упаковка».

«Мы решили снизить комиссию для новых магазинов именно сейчас, чтобы они могли пройти высокий сезон с хорошими продажами, а также чтобы стимулировать спрос на товары наших партнеров», — пояснил руководитель направления B2B «Яндекс.Маркета» Илья Никаноров.

При регистрации нового магазина у действующего партнера маркетплейса снижение комиссии применяться не будет.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Маркет» свернул планы по выходу на IPO, так как в компании не видят необходимости во внешнем финансировании. Один из конкурентов маркетплейса» онлайн-ритейлер Ozon наоборот подал заявку на первичное публичное размещения акций в США.

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