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«Яндекс.Маркет» снизил комиссию для новых партнеров

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Из-за пандемии коронавируса «Яндекс.Маркет» заявил о снижении комиссии для новых партнеров до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Яндекс.Маркет» снизил комиссию для новых партнеров

За услуги «Яндекс.Маркета» новые партнеры заплатят 1 рубль и 1%-ную комиссию за прием и перечисление денег. Условия предлагаются для тех, кто совершил первую продажу на маркетплейсе после 1 ноября по моделям сотрудничества «Витрина + фулфилмент», «Витрина + доставка» и «Витрина + упаковка».

«Мы решили снизить комиссию для новых магазинов именно сейчас, чтобы они могли пройти высокий сезон с хорошими продажами, а также чтобы стимулировать спрос на товары наших партнеров», — пояснил руководитель направления B2B «Яндекс.Маркета» Илья Никаноров.

При регистрации нового магазина у действующего партнера маркетплейса снижение комиссии применяться не будет.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Маркет» свернул планы по выходу на IPO, так как в компании не видят необходимости во внешнем финансировании. Один из конкурентов маркетплейса» онлайн-ритейлер Ozon наоборот подал заявку на первичное публичное размещения акций в США.

Фото: Pixabay

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