«Яндекс.Маркет» свернул планы по выходу на IPO

«Яндекс.Маркет» отказался от планов проведения первого публичного размещения акций (IPO) в ближайшие два-три года. Об этом сообщает агентство « Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя компании Максима Гришакова.

«Когда есть один полноценный акционер, который считает, что e-commerce это надолго, что это большая "стройка", то в целом сейчас потребности во внешнем финансировании на этом этапе нет. Проводить IPO просто ради интереса смысла никакого нет», — сказал Гришаков.

По данным издания, ранее, когда компания находилась в совместном владении у «Яндекса» и Сбербанка, возможность публичного размещения сервиса обсуждалась несколько раз. Тогда ожидалось, что «Яндекс.Маркет» выйдет на IPO в 2022-2023 годах.

Напомним, что в начале июня стало известно о разделе совместных проектов Сбербанка и «Яндекса». «Яндекс.Маркет» перешел под полноценное управление «Яндекса», который стал единственным акционером сервиса. Гришаков пояснил, что совет директоров после изменения структуры собственников также перестал существовать.

«Сейчас есть совет директоров "Яндекса", и самые важные стратегические решения мы согласовываем с ним. Все остальные решения мы принимаем сами, либо просто общаясь с топ-менеджерами "Яндекса", которые заинтересованы в общем успехе», — уточнил Гришаков.

Он добавил, что при такой структуре управления решения стали приниматься быстрее, так как сократилась бюрократия.

В начале октября один из конкурентов «Яндекс.Маркета» онлайн-ритейлер Ozon начал подготовку к IPO в США. Размещение состоится в конце текущего — начале следующего года.

Фото: Faizal Ramli / Shutterstock