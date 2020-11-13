Торги акциями Ozon на Nasdaq могут начаться 25 ноября — Forbes

Первичное публичное размещения акций (IPO) Ozon может состояться 25 ноября. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, которые рассматривают возможность участия в размещении.

В свою очередь, они получили эту информацию от одного из организаторов.

Ozon подал заявку на IPO на бирже Nasdaq в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 2 ноября. Андеррайтерами определены Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Помимо Nasdaq, компания проведет листинг на Московской бирже.

Компания может привлечь на IPO от $750 млн и выше, сообщили изданию источники, знакомые с подготовкой к размещению Ozon.

Накануне стало известно, что организаторы IPO Ozon представили свои оценки компании. Верхняя граница составляет $12 млрд, нижняя — $4 млрд.

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