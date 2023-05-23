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Сервис такси «Яндекса» Yango стал доступен в Пакистане

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Международный сервис такси «Яндекса» Yango начал осваивать Пакистан, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию компании в соцсетях.

Сервис такси «Яндекса» Yango стал доступен в Пакистане

Из записи следует, что сделать заказ можно в Лахоре, однако корреспонденту агентства из РФ это не удалось ни через сайт, ни через приложение. При этом на карте периодически появляются якобы доступные для вызова автомобили. В пресс-службе сервиса не прокомментировали ситуацию.

Ранее в мае совет по инвестициям и торговле пакистанской провинции Пенджаб сообщил в соцсетях о визите представителей Yango. Во время встречи обсуждались потенциальные инвестиции и деловые возможности в транспортном секторе.

В марте Yango начал тестировать работу в Перу, а в прошлом месяце компания приступила к выводу сервиса на рынок Центральной Америки.

Фото на обложке: Roman Yanushevsky / Shutterstock

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