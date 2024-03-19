YouTube ввел маркировку созданного искусственным интеллектом контента. Авторов обязали помечать сгенерированные нейросетью ролики, но только тех, которые выглядят реалистично и тем самым могут ввести в заблуждение.

YouTube ввел требование для авторов о маркировке контента, созданного с помощью нейросетей. Об этом компания рассказала в своем блоге.

Требование касается роликов, которые своей реалистичностью могут ввести зрителей в заблуждение, например, созданные с помощью дипфейков. Также маркировать придется видео со стихийными бедствиями, контент на тему мировых конфликтов, кризисов, выборов.

Под роликами появится надпись о том, что это «синтетический контент». Она будет отображаться в интерфейсе видеоплеера или в расширенном описании видео.

YouTube объяснил введение маркировки усилиями по борьбе с фейковой информацией.

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