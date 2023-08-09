YouTube перестанет показывать рекомендации пользователям с отключенной историей просмотров

YouTube перестанет показывать рекомендации пользователям, которые отключили сохранение истории просмотров. Об этом говорится в сообщении материнской Google.
Если пользователь отключил опцию сохранения истории просмотров в параметрах учетной записи и у него нет «значительной предыдущей истории просмотров», то YouTube не будет показывать ленту рекомендаций.
На главной странице останутся только строка поиска и боковое меню.
Изменения начали внедрять 8 августа, их распространят на всех пользователей в течение нескольких месяцев. В компании объяснили, что функция направлена на тех, кто предпочитает искать ролики, а не просматривать рекомендации.
Фото на обложке: Unsplash
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