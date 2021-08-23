В YouTube посчитали, сколько трафика российского контента приходит из-за рубежа

По случаю достижения отметки в 2 млн участников партнерской программы YouTube, в видеохостинге посчитали, какая доля трафика российского контента приходится на просмотры из-за рубежа, а также рассказали, на сколько увеличилось число российских каналов-миллионников и доход авторов.

Информация о достижении партнерской программы YouTube отметки в 2 млн участников, а также о других показателях, опубликована в официальном блоге Google.

Там сообщили, что более 60% времени просмотра контента, созданного российскими каналами, приходится на зрителей, находящихся за рубежом. При этом Россия занимает одну из лидирующих позиций по количеству авторов и времени просмотра их контента.

В 2021 году число российских каналов-стотысячников на YouTube выросло на 30%, а каналов-миллионников – на 35%. Число каналов, годовая выручка от монетизации контента которых «пятизначная и более», в текущем году увеличилось на 45%, отметили в Google.

«Партнерская программа YouTube по-прежнему является одним из самых эффективных в мире методов получения дохода от создаваемого контента. За последние 3 года YouTube выплатил авторам, исполнителям и медиа корпорациям более $30 млрд», – уточнили в компании.

Партнерская программа YouTube была запущена 14 лет назад и за это время приобрела 2 млн участников, которым предоставлена возможность монетизировать свой контент 10 способами, например, рекламой видео или продажи товаров с символикой канала.

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