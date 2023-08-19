Под конец летнего сезона российские компании увеличили закупки офисных товаров на 152%

Средний чек на покупку товаров для снабжения офисов в августе 2023 года вырос в России на 9 % в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и на 152% в сравнении с предыдущим месяцем. Компании массово закупаются кулерами, оргтехникой, бумагой и сейфами в преддверии роста активности по окончании летнего сезона.

Аналитики онлайн гипермаркета ВсеИнструменты.ру подсчитали, что средний чек на покупку товаров для снабжения офиса по стране вырос год к году на 9% и достиг чуть более 3 тыс. рублей.

Наиболее высокий средний чек — в Омске (8, 6 тыс. рублей), Краснодаре (6,2 тыс. рубля), Воронеже (5 487 рублей).

Минимальный средний чек — в Перми (1,9 тыс. рублей), Екатеринбурге (2,4 тыс. рублей) и, как ни странно, в Москве (2,6 тыс. рублей).

Если брать данные по августу 2023 года в сравнении с предыдущими месяцами, то в корпоративном сегменте продажи товаров для офиса подросли в среднем на 152% (максимум исследователи зафиксировали в Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге).

Лидерами закупок стали кулеры (+136%), оргтехника (+107%), банковское оборудование (+102%) — от резинок для банкнот до детекторов фальшивых купюр (но больше всего сейфы) и бумага — преимущественно для техники (+86%).

Также в топе — маркеры, влажные салфетки, клеевые карандаши, скобы для степлера, чистящие баллоны со сжатым воздухом, очистители-спреи, чистящие салфетки для экранов мониторов и оптических поверхностей и стаканодержатели.

«Повышенный спрос на офисные товары может быть обусловлен тем фактом, что в сентябре начинается бизнес-сезон. В августе работодатели активно обустраивают рабочие места для своих сотрудников. Кроме того, многие компании в 2023 году расширяют штат и нацелены на возвращение сотрудников в офисы», — комментирует новость Сергей Денисенко, руководитель пресс-службы ВсеИнструменты.ру.

Фото на обложке: Unsplash