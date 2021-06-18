Пассажиры такси смогут послушать запахи своих городов во время поездки. Такую арома-акцию проводят «Ситимобил» и AliExpress Россия. Запах города определяли по результатам маркетингового исследования.

В акции участвуют: Москва, Санкт-Петербурга, Казань, Сочи, Краснодар, Самара и Уфа. В этих городах арома-такси будет работать в более чем 350 автомобилях от партнеров сервиса, уточнили в пресс-службе AliExpress Россия.

Запах города определяли по результатам маркетингового исследования. AliExpress Россия проанализировали данные о покупках россиян за 2020 год и выяснили – с каким именно запахом россияне покупали парфюмерию, бытовую химию, уходовую косметику и ароматы для дома. Итоги исследования распределились так:

Москва – жасмин;

Санкт-Петербург – лимон;

Казань – сандаловое дерево;

Сочи – мята;

Краснодар – эвкалипт;

Самара – бодрящий запах кофе;

Уфа – ваниль.

«Мы решили поддержать совместную акцию с AliExpress, чтобы каждый житель во время поездки в такси смог услышать запах своего города, отвлечься от собственных мыслей, а главное – понять, совпадает ли его любимый запах с тем, что любят его земляки», – отметил представитель «Ситимобил».

Акция продлится до конца июня.

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Фото: AliExpress Россия