Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Пассажиры такси смогут послушать запахи своих городов во время поездки

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Пассажиры такси смогут послушать запахи своих городов во время поездки. Такую арома-акцию проводят «Ситимобил» и AliExpress Россия. Запах города определяли по результатам маркетингового исследования.

Пассажиры такси смогут послушать запахи своих городов во время поездки

В акции участвуют: Москва, Санкт-Петербурга, Казань, Сочи, Краснодар, Самара и Уфа. В этих городах арома-такси будет работать в более чем 350 автомобилях от партнеров сервиса, уточнили в пресс-службе AliExpress Россия.

Запах города определяли по результатам маркетингового исследования. AliExpress Россия проанализировали данные о покупках россиян за 2020 год и выяснили – с каким именно запахом россияне покупали парфюмерию, бытовую химию, уходовую косметику и ароматы для дома. Итоги исследования распределились так:

  • Москва – жасмин;
  • Санкт-Петербург – лимон;
  • Казань – сандаловое дерево;
  • Сочи – мята;
  • Краснодар – эвкалипт;
  • Самара – бодрящий запах кофе;
  • Уфа – ваниль.

«Мы решили поддержать совместную акцию с AliExpress, чтобы каждый житель во время поездки в такси смог услышать запах своего города, отвлечься от собственных мыслей, а главное – понять, совпадает ли его любимый запах с тем, что любят его земляки», – отметил представитель «Ситимобил».

Акция продлится до конца июня.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: AliExpress Россия

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг
  2. 2 «Технолидеры будущего» научат детей делать стартапы
  3. 3 В Москве запускают новую программу поддержки технологического бизнеса
  4. 4 Половина перешедших на «удаленку» россиян стали лучше питаться – исследование
  5. 5 Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2021

Начни иначе

18 июня 2021

Health & Science

21 июня 2021

GPN Tech.Challenge Connect

Все ВОЗМОЖНОСТИ