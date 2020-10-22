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Ресторанам и барам Санкт-Петербурга запретили работать ночью

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Ограничения в работе общепита в ночное время введены до 29 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Ресторанам и барам Санкт-Петербурга запретили работать ночью

С 26 октября предприятия общественного питания северной столицы будут закрыты для клиентов с 23:00 до 6:00. Такое решение власти Санкт-Петербурга приняли из-за рисков распространения COVID-19. Исключение сделали только для кафе, баров и ресторанов на вокзалах, АЗС и в аэропортах.

Также все заведения обязаны получить уникальный QR-код, который необходимо разместить на видном клиентам месте. Он будет подтверждать соблюдение требований Роспотребнадзора. Код можно получить в личном кабинете на сайте «Центра развития и поддержки предпринимательства».

Напомним, в Москве с 19 октября посетителей баров, ночных клубов и других развлекательных заведений пускают только по QR-коду или смс. Столичные власти не исключают возможности обязательного check-in и для входа в рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины. 

Фото: Pixabay

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