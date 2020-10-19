Московские власти допустили введение QR-кодов в ресторанах и салонах красоты
Власти Москвы рассматривают возможность введения QR-кодов для входа в салоны красоты и рестораны. Их могут ввести, если система чек-инов окажется успешной для входа в ночные клубы и бары (начинает действовать с 19 октября). Об этом рассказал глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк.
С руководителем департамента пообщался ресторатор Дмитрий Левицкий и выложил интервью на своей странице в Instagram.
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Мое интервью с Алексеем Немерюком по поводу внедрения системы чекинов, которая заработает в Москве уже завтра в 12.00. Сегодня узнавал - под 1000 QR кодов уже скачано нашими коллегами. Очень надеюсь, что данная процедура заработает, покажет свою эффективность, поможет снизить темпы роста заболевших и, как следствие, поможет избежать закрытия предприятий общественного питания. Шанс есть, теперь все зависит от того, как реализуем. Понятно, что вопросов возникнет еще много. Пишите их в комментах. И я, и коллеги из департамента их собираем, будем искать ответы. Или прямой эфир на неделе запилю, или с Алексеем еще раз встретимся через неделю. Всем здоровья! Всех обнял. Дистанционно.
По словам Немерюка, если система чек-инов заработает, ее могут распространить на другие отрасли — салоны красоты, рестораны, непродовольственные магазины. Чиновник считает это альтернативой полному закрытию.
Напомним, столичный мэр Сергей Собянин на прошлой неделе объявил, что с 19 октября посетителей будут пускать в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения только по QR-коду или смс. Ограничение коснется заведений, открытых с 12 ночи до 6 часов утра. При входе посетители должны будут сканировать QR-код или отправлять смс на номер 7377.
QR-коды для регистрации посетителей уже получили 500 заведений, в том числе кафе и рестораны. Штраф за отсутствие QR-кодов для заведений составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, пишет РБК.
Фото: Prostock-studio / Shutterstock
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