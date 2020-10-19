Московские власти допустили введение QR-кодов в ресторанах и салонах красоты

Власти Москвы рассматривают возможность введения QR-кодов для входа в салоны красоты и рестораны. Их могут ввести, если система чек-инов окажется успешной для входа в ночные клубы и бары (начинает действовать с 19 октября). Об этом рассказал глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк.

С руководителем департамента пообщался ресторатор Дмитрий Левицкий и выложил интервью на своей странице в Instagram.

По словам Немерюка, если система чек-инов заработает, ее могут распространить на другие отрасли — салоны красоты, рестораны, непродовольственные магазины. Чиновник считает это альтернативой полному закрытию.

Напомним, столичный мэр Сергей Собянин на прошлой неделе объявил, что с 19 октября посетителей будут пускать в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения только по QR-коду или смс. Ограничение коснется заведений, открытых с 12 ночи до 6 часов утра. При входе посетители должны будут сканировать QR-код или отправлять смс на номер 7377.

QR-коды для регистрации посетителей уже получили 500 заведений, в том числе кафе и рестораны. Штраф за отсутствие QR-кодов для заведений составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, пишет РБК.

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