Брокер БКС запретит вывод некоторой валюты в другие банки

С 28 октября брокер БКС прекратит вывод некоторой валюты с брокерского счета в любые банки, кроме БКС. Ограничение затронет доллары США, швейцарские франке и фунты стерлингов, говорится на сайте БКС.
Такое решение в кредитной организации назвали вынужденным и связали его с политикой банков-корреспондентов. Ожидается, что запрет будет отменен уже в ноябре текущего года.
Также указывается, что клиентам доступны все основные операции, в частности, обмен валюты на Московской бирже, торговля ценными бумагами и пополнение и вывод валюты с брокерского счета в БКС Банк и обратно.
Ранее брокер БКС ввел запрет на покупку ценных бумаг из «недружественных» стран. Позднее вслед за брокерами «Финам» и «Тинькофф инвестиции» БКС анонсировал открытие внебиржевых торгов заблокированными западными санкциями активами.
Кроме того, с 20 октября брокер назначает комиссию в размере 3% за перевод «недружественных» валют в банки вне группы БКС.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 3 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
- 4 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
- 5 Life Pay предоставила возможность принимать оплату картами Visa и Mastercard, выпущенными за границей
ВОЗМОЖНОСТИ
21 октября 2022
23 октября 2022
23 октября 2022