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Брокер БКС запретит вывод некоторой валюты в другие банки

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

С 28 октября брокер БКС прекратит вывод некоторой валюты с брокерского счета в любые банки, кроме БКС. Ограничение затронет доллары США, швейцарские франке и фунты стерлингов, говорится на сайте БКС.

Брокер БКС запретит вывод некоторой валюты в другие банки

Такое решение в кредитной организации назвали вынужденным и связали его с политикой банков-корреспондентов. Ожидается, что запрет будет отменен уже в ноябре текущего года.

Также указывается, что клиентам доступны все основные операции, в частности, обмен валюты на Московской бирже, торговля ценными бумагами и пополнение и вывод валюты с брокерского счета в БКС Банк и обратно.

Ранее брокер БКС ввел запрет на покупку ценных бумаг из «недружественных» стран. Позднее вслед за брокерами «Финам» и «Тинькофф инвестиции» БКС анонсировал открытие внебиржевых торгов заблокированными западными санкциями активами.

Кроме того, с 20 октября брокер назначает комиссию в размере 3% за перевод «недружественных» валют в банки вне группы БКС.

Фото на обложке: Unsplash

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