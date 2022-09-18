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БКС вводит запрет на покупку бумаг «недружественных» стран неквалифицированными инвесторами

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Брокер БКС с 1 октября вводит ограничение на покупку ценных бумаг из «недружественных» стран. Несмотря на рекомендации Банка России, компания решила ввести полный запрет в один шаг.

БКС вводит запрет на покупку бумаг «недружественных» стран неквалифицированными инвесторами

Как передает РБК, соответствующая рассылка была отправлена клиентам брокера в ночь на 18 сентября.

В письме говорится, что решение было принято с целью «обезопасить клиентов от возможных рисков». Отмечается, что неквалифицированные инвесторы, купившие бумаги «недружественных» стран ранее, смогут держать их дальше или закрыть позиции.

Об ограничениях с 1 октября ранее сообщалось на сайте БКС, однако не было указано, что они будут сразу полными.

В начале сентября ЦБ направил брокерам предписание об ограничении с 1 октября 2022 года покупок ценных бумаг «недружественных» стран, если доля таких активов в портфеле неквалифицированного инвестора будет составлять 15%.

Согласно указанию регулятора, с 1 ноября доля подобных сделок будет составлять 10%, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны приостановить исполнение любого поручения «неквала» по увеличению позиции по ценным бумагам эмитентов из «недружественных» стран.

В БКС подчеркнули, что полный запрет, который вводится с 1 октября, не противоречит предписанию регулятора, так как решение об этапности остается за брокерами.

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Фото: AshDesign / Shutterstock

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