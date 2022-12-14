Китайский конкурент Tesla готовится провести IPO в США с оценкой $10 млрд — Reuters

Китайский конкурент Tesla готовится провести IPO в США с оценкой $10 млрд. Если размещение произойдет, оно станет первым крупным IPO китайской компании в США за последние полтора года. Zeekr (бренд Geely) намерен привлечь $1 млрд.

О планах Zeekr провести IPO на бирже в США пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. Zeekr – это один из брендов автоконцерна Geely, выпускающий электромобили премиум-класса.

По данным Reuters, Zeekr уже подал заявку на IPO, в ходе которого намерен привлечь $1 млрд. Оценка компании по итогам размещения составит около $10 млрд, уточняет агентство. По итогам первого инвестиционного раунда в 2021 году Zeekr оценили в $9 млрд.

Прямыми конкурентами Zeekr на рынке являются китайская Nio и американская Tesla.

Если IPO Zeekr состоится, оно станет первым крупным публичным размещением акций китайской компанией в США за последние полтора года, отмечает Reuters. В 2022 году IPO в США провели пять компаний из Китая и совокупно привлекли $162,5 млн.

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