Китайский конкурент Tesla готовится провести IPO в США с оценкой $10 млрд — Reuters

Китайский конкурент Tesla готовится провести IPO в США с оценкой $10 млрд. Если размещение произойдет, оно станет первым крупным IPO китайской компании в США за последние полтора года. Zeekr (бренд Geely) намерен привлечь $1 млрд.
О планах Zeekr провести IPO на бирже в США пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. Zeekr – это один из брендов автоконцерна Geely, выпускающий электромобили премиум-класса.
По данным Reuters, Zeekr уже подал заявку на IPO, в ходе которого намерен привлечь $1 млрд. Оценка компании по итогам размещения составит около $10 млрд, уточняет агентство. По итогам первого инвестиционного раунда в 2021 году Zeekr оценили в $9 млрд.
Прямыми конкурентами Zeekr на рынке являются китайская Nio и американская Tesla.
Если IPO Zeekr состоится, оно станет первым крупным публичным размещением акций китайской компанией в США за последние полтора года, отмечает Reuters. В 2022 году IPO в США провели пять компаний из Китая и совокупно привлекли $162,5 млн.
Фото на обложке: Robert Way /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Whoosh ожидает IPO по нижней границе ценового диапазона в 185 рублей за акцию
- 2 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
- 3 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 4 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
- 5 Самые ожидаемые IPO в 2020 году: за кем следить и чего от них ждать?
ВОЗМОЖНОСТИ
14 декабря 2022
18 декабря 2022
18 декабря 2022
26 декабря 2022
26 декабря 2022