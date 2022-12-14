Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Китайский конкурент Tesla готовится провести IPO в США с оценкой $10 млрд — Reuters

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайский конкурент Tesla готовится провести IPO в США с оценкой $10 млрд. Если размещение произойдет, оно станет первым крупным IPO китайской компании в США за последние полтора года. Zeekr (бренд Geely) намерен привлечь $1 млрд.

Китайский конкурент Tesla готовится провести IPO в США с оценкой $10 млрд — Reuters

О планах Zeekr провести IPO на бирже в США пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. Zeekr – это один из брендов автоконцерна Geely, выпускающий электромобили премиум-класса.

По данным Reuters, Zeekr уже подал заявку на IPO, в ходе которого намерен привлечь $1 млрд. Оценка компании по итогам размещения составит около $10 млрд, уточняет агентство. По итогам первого инвестиционного раунда в 2021 году Zeekr оценили в $9 млрд.

Прямыми конкурентами Zeekr на рынке являются китайская Nio и американская Tesla. 

Если IPO Zeekr состоится, оно станет первым крупным публичным размещением акций китайской компанией в США за последние полтора года, отмечает Reuters. В 2022 году IPO в США провели пять компаний из Китая и совокупно привлекли $162,5 млн.

Фото на обложке: Robert Way / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Whoosh ожидает IPO по нижней границе ценового диапазона в 185 рублей за акцию
  2. 2 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
  3. 3 Самые ожидаемые IPO 2022 года
  4. 4 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
  5. 5 Самые ожидаемые IPO в 2020 году: за кем следить и чего от них ждать?

ВОЗМОЖНОСТИ

14 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

Все ВОЗМОЖНОСТИ