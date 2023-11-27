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Бьюти-сеть «Золотое яблоко» намерена выйти на рынок ОАЭ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская парфюмерная сеть «Золотое яблоко» набирает сотрудников в ОАЭ. Компания планирует выйти на ближневосточный рынок, конкретные сроки неизвестны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Бьюти-сеть «Золотое яблоко» намерена выйти на рынок ОАЭ

Ритейлер в конце ноября начал искать на hh.ru арт-директора с опытом работы в предприятиях розничной торговли ОАЭ, административного помощника, контент-менеджера. 

В конце августа стало известно, что компания подписала договор аренды магазина в катарской столице Дохе. Компания также запустит программу стажировки для сотрудников с дальнейшей релокацией.

Другие российские игроки косметического рынка также изучают возможности для экспансии в страны Ближнего Востока. Например, в 2023 году Natura Siberica планирует выйти на косметические рынки Катара, Сингапура, Израиля и Палестины. Компания также вела переговоры с новыми партнерами в Малайзии и Ираке. Ранее стало известно о планах «Лэтуаль» начать работать в Дубае. 

Фото на обложке: «Золотое яблоко» / VK

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