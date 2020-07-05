Марк Цукерберг прокомментировал бойкот рекламодателей

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг во время видеоконференции с сотрудниками заявил, что политика компании не изменится из-за бойкота рекламодателей. Об этом пишет The Information со ссылкой на участников конференции.

Ранее правозащитные организации запустили кампанию #StopHateForProfit («Нет ненависти ради выгоды» — прим. Rusbase) и призвали рекламодателей к бойкоту соцсети. Как считают правозащитники, Facebook не препятствует распространению «расистского, ненавистнического и заведомо ложного контента».

На момент написания заметки к бойкоту присоединились 500 компаний, в том числе Adidas, Ford, Microsoft, Coca-Cola, Starbucks, Unilever, Viber и другие. Крупные бренды на месяц приостанавливают размещение рекламы в соцсети из-за несогласия с политикой Facebook.

В первые два дня бойкота Facebook потерял около $60 млрд рыночной стоимости, но затем акции компании снова начали расти.

Марк Цукерберг на видеоконференции с сотрудниками соцсети отметил, что Facebook не изменит подход к обнаружению и удалению риторики ненависти на платформе. По его мнению, все рекламодатели рано или поздно вернутся в Facebook.

Кроме того, Цукерберг назвал бойкот репутационной, а не финансовой проблемой. Глава Facebook сообщил, что основная часть рекламных доходов соцсети приходится на малый бизнес, поэтому бойкот крупных брендов угрожает лишь «небольшому проценту доходов».

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