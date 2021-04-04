10 способов испортить отношения с заказчиком

Даже самого адекватного и лояльного клиента можно потерять всего за месяц. Если длительное и стабильное сотрудничество нагоняет на вас тоску, это руководство окажется полезным. Как организовать работу, после которой проект будет сниться клиенту в страшных снах? Анна Архипова, сооснователь digital-агентства 23:59, которое специализируется на SMM-продвижении и performance-услугах, дает вредные советы и объясняет, как вести все же успешные проекты.

Не соблюдайте сроки

Дедлайны придумали те, у кого много свободного времени и мало других проектов. У вас — высокая загруженность, да и сериалы сами себя не посмотрят. Зачем же вы оплачивали в этом месяце Netflix? Помните: всегда можно отложить на завтра то, что лень сделать сегодня. А заказчик подождет.

How to:

Пообещайте клиенту прислать коммерческое предложение через две недели после встречи. Откладывайте работу до момента, пока вас не посетит вдохновение. Через три недели, когда клиент напомнит о себе, предупредите, что ничего не готово — и искренне удивитесь его отказу от сотрудничества.



Не проявляйте инициативу

Любая инициатива наказуема. Прежде чем задуматься над свежими идеями, советуем вспомнить: если они понравятся клиенту, придется реализовывать. Зачем лишний раз перегружать себя?

How to:

Не меняйте стратегию в течение года и смиренно наблюдайте за тем, как падают показатели.



Плохо разбирайтесь в своей нише

Из принципа не смотрите вебинары и курсы для повышения квалификации. Все-все они — вода, лишняя трата денег и времени. Достаточно тех знаний, которые вы получили в университете. И помните: ваша задача — заполучить проект, а дальше как-нибудь сориентируетесь.

How to:

Клиент из фармы зашел на performance-услуги? Берите его не задумываясь, даже если запускали рекламу в Instagram лишь раз — для салона красоты маминой подруги.



Не выполняйте KPI

Все эти цифры придумали клиенты-зануды, чтобы ограничить рамками вашу работу. Вы — свободный художник от мира digital.

How to:

Заказчик спрашивает: «‎Где лиды»‎? Отвечайте: «когда-нибудь потом, в этом месяце я занимался идеальной раскладкой для ленты».

Игнорируйте сообщения клиента

Запомните: в коммуникации важно сразу показать свое превосходство. У вас нет времени ежеминутно отвечать в чатах. Да и на фриланс вы уходили, чтобы получить возможность без зазрения совести ходить на йогу или обед с друзьями в середине дня.

How to:

Заказчик задает вопрос, присылает правки или просит показать отчет? Игнорируйте его часами или вообще пропадите из чатов на день-другой. Устройте клиенту эмоциональные качели — и вы останетесь в его памяти навсегда.



Отказывайтесь вносить правки

Заказчик просит скорректировать работу? Непонятно, зачем он нанимал вас, если не доверяет вашему вкусу и экспертизе. Будьте бескомпромиссны — никаких правок и советов.

How to:

Пришлите клиенту креативы для социальных сетей, не соблюдая цвета и не обращая внимание на визуальные элементы брендбука. Получите негативный фидбэк. Откажитесь вносить правки — ведь дизайн в брендбуке устарел и вы лучше знаете, что понравится аудитории.



Задерживайте отчетность

К чему вообще это желание контролировать каждое движение? Отчеты — всего лишь формальность. А еще приходится объяснять, почему результаты оказались ниже оговоренных. Если клиент не верит в астрологию, откреститься ретроградным Меркурием в этот раз не получится.



How to:

Пообещайте прислать отчет по рекламе в конце месяца. В середине следующего месяца получите гневные письма от заказчика. Только после этого начните составлять презентацию.



Уделяйте заказчику минимум времени

Постарайтесь свести ваше общение к нулю. Покажите, что вы очень востребованный, а значит и занятой специалист. Задачи от более прибыльных и ценных клиентов у вас в приоритете.

How to:

Отменяйте запланированные созвоны и встречи. Не берите телефон, когда вам звонят по работе.



Грубо отвечайте



Когда-то в детстве вас впечатлил сервис школьной столовой: суровый вид работников, неразговорчивость и холодный отрезвляющий взгляд. Именно тогда вы поняли: общаться с людьми нужно с позиции силы. Пускай заказчики уважают ваш авторитет и не докучают вопросами. Вы всегда бескомпромиссны и тверды. Ведь попытки наладить дипломатичное общение — признак слабости, и клиент точно этим воспользуется.

How to:

Не сдерживайте себя — без стеснения проявляйте пассивную агрессию, когда вам присылают правки. В следующий раз хорошенько подумают, прежде чем это сделать. Клиент организовал созвон, чтобы обсудить проблемы в работе? Начинайте критиковать его первым, главное — выберите тон построже.



Темните с ценообразованием

Не расписывайте пул работ и прайс на них. Постарайтесь получить от заказчика как можно больше денег.

How to:

Откручивайте в таргете меньшую сумму, чем прислал клиент, а все остальное забирайте себе. Да, схема не совсем законная. Кто не рискует… Ну, вы знаете сами.



Если ваша цель — избавиться от клиента, не обязательно следовать всем этим пунктам. Вы можете воспользоваться двумя-тремя — этого хватит, чтобы остаться без проектов и с массой свободного времени.

А если серьезно, конечно, не стоит забывать о границах и своих интересах в угоду клиенту. Однако, чтобы успешно вести проекты, придется научиться отстаивать их дипломатично, а также искать компромиссы. Вежливо аргументируйте свою позицию, прислушивайтесь к мнению клиента и используйте свои soft-скиллы на полную мощность. Такой подход создаст комфортные условия для сотрудничества, повысит качество работы и сформирует положительный имидж на рынке.

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