Выигрышный процесс. Варианты и кейсы использования данных из 1С в суде для победы в тяжбах

Популярность цифровых доказательств в суде растет: на их основе принимаются решения по делам, касающимся преступлений в сфере ИТ, защите авторского права на ПО, в корпоративных спорах. Большую часть рынка систем управления предприятием по итогам 2022 года займет корпорация 1С с 70-80%, а потому именно ее разработки являются важным источником данных для суда. Как их использовать, чтобы выиграть дело, рассказывает Федор Музалевский, директор технического департамента RTM Group.

Содержание:

Когда возникает необходимость использования данных из 1С в судебных спорах

Ниже перечислены основные виды судебных споров, доказательствами по которым могут быть данные из систем 1С:

Споры с подрядчиками по доработке 1С (решения 1С открыты для доработки под нужды конкретных организаций, которые нередко заказывают такие работы у сторонних программистов; впоследствии качество и стоимость таких услуг может стать предметом спора)

Споры с налоговыми органами (касающиеся аффилированности организаций, связи между различными лицами и компаниями, налоговых вычетов и отчислений, фактического периода работы, корректности данных в отчетах, штрафов)

Споры с сотрудниками (связанные со сроками выполнения задач, с объемами и корректностью платежей, с созданием документов и т.д.)

Дела, связанные с утечками информации через 1С (злой умысел программиста, выгрузка базы инсайдером и т. д.)

То есть любые сведения, касающиеся ежедневного функционирования компаний, могут быть стать цифровыми доказательствами для суда. И информация из 1С может пригодиться более чем в 90% корпоративных споров, а также в разбирательствах по статьям УК 272, 273 и частично 274.

Важно при этом, что извлечь базы данных 1С и их журналы достаточно просто как сотрудникам правоохранительных органов и компьютерно-техническим экспертам (КТЭ), так и сторонам-участникам гражданских дел.

Какие сведения можно получить из баз данных 1С

В базах данных 1С хранятся любые сведения, связанные с экономической деятельностью предприятия – списки контрагентов и взаимоотношения с ними, договоры, сведения о доходах, об уплате налогов, о движении товаров и оказании услуг и т.д.

Кроме того, благодаря гибкости системы существует огромное количество конфигураций 1С, заточенных под определенный спектр задач. Соответственно, тип используемой конфигурации влияет на характер хранящихся в базе сведений.

С точки зрения цифровых доказательств, полезными могут быть практически любые данные из популярных программ, включая «1С: Бухгалтерия», «1С: Деньги», «1С: Управление предприятием», «1С: Зарплата и управление персоналом», «1С: Договоры» и так далее.

Например:

«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» содержит сведения о банковских и кассовых операциях, о расчетах с контрагентами, об основных средствах и нематериальных активах и т.д.

В «1С:Зарплата и Управление Персоналом» можно найти полную информацию о заработной плате персонала, об учете и анализе кадрового состава, о планировании потребностей, управлении компетенциями и аттестации работников и т. д.

Вот несколько примеров того, как добытые компьютерно-техническими экспертами сведения из баз данных 1С помогли судам вынести финальное решение:

Дело А79-5285/2019, Арбитражный суд Чувашской республики

Экспертам удалось доказать, что внедренное исполнителем ПО 1С функционирует корректно, миграция на новую версию программы была осуществлена успешно, включая перенос всех значимых данных.

Кроме того, специалисты установили, что новая версия продукта, внедренная исполнителем, действительно использовалась заказчиком в хозяйственной деятельности, о чем свидетельствует ряд документов, обнаруженных в предоставленных базах данных, включая товарные накладные, складские акты, договоры на поставку, чеки контрольно-кассовой машины и т.д.

При помощи этих данных удалось определить, что производились финансовые махинации в компании, которые обернулись значительными убытками.

В базе 1С этой фирмы специалисты нашли ранее неизвестные счета и акты, датированные прошлым годом.

После того, как был исследован журнал регистрации 1С, КТЭ установили, что спорные документы были внесены в базу задним числом уволившимся впоследствии главным бухгалтером.

Дело А38-1373/2021, Арбитражный суд Республики Марий Эл

Эксперты установили, что исполнитель некорректно выполнил работы по переносу сведений из ранее используемого ПО для ресурсоснабжающих организацией в ПО 1С, в результате чего внедренное программное обеспечение не исполняет своих функций по осуществлению расчетов с абонентами.

Кроме того, установлен факт хищения товаров из магазина косметических товаров. Сотрудницы задним числом вносили изменения в реально существующие товарные документы, внося в них украденные товары и таким образом списывая их.

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Как правильно ставить вопросы перед судебным экспертом

Для того, чтобы получить ценные цифровые доказательства, которые приведут к успеху в судебном разбирательстве, необходимо тщательно подбирать данные из 1С. Невозможно просто принести необработанную базу в суд с тем, чтобы там «разобрались».

Искать доказательства лучше при помощи компьютерно-технических экспертов, направляя их посредством корректно поставленных вопросов.

В этом случае вероятность победы стороны, которая проводит КТЭ, как показывает наша многолетняя практика, вырастает до 70%.

В частности, ответ на вопрос «Соответствует ли результат работ требованиям договора?» почти всегда будет в пользу исполнителя (даже если частично соответствует).

А вот вопрос «Возможно ли практическое применение результатов работ заказчиком по договору?» чаще бывает в пользу заказчика даже при формальном соответствии работ техническому заданию.

Таким образом, правильно поставленные вопрос позволяет показать суду суть проблемы.

Когда речь идет об анализе произведенной модернизации программного обеспечения 1С, корректные вопросы к эксперту могут быть следующими:

Использовалась ли программа 1С в хозяйственной деятельности ООО «ХХХ»?

Соответствует ли результат работ требованиям технического задания и сопутствующей документации?

Какова стоимость фактически качественно реализованных работ?

Что является причиной некачественно выполненных работ?

Если изменения в базу 1С внес сотрудник без ведома руководства предприятия (включая различного рода махинации) вопросы для КТЭ могут выглядеть так:

Кем и когда были внесены изменения в базу ХХХ?

Когда и от имени какого пользователя были внесены изменения в документ? Какие это изменения?

Каким пользователем внесены данные об отгрузке товара?

Но здесь важно обращать внимание на некоторые детали.

Когда речь идет о пользователе, совершавшем какие-либо действия в программе 1С, эксперты в заключении пишут, что действия совершались «от имени пользователя Иванов А.А», не «пользователем Ивановым А.А».

Связано это с тем, что в журналах 1С отображено имя пользователя, производившего действия «Иванов А.А», но не представляется возможным установить, действительно ли это делал он лично.

Этот Иванов мог осознанно или неосознанно передать свои аутентификационные данные для ПО 1С третьим лицам, что является серьезным нарушением информационной безопасности.

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Как взять и оформить доказательства из 1С для успеха в суде

Из систем 1С можно взять и подготовить для представления в суде следующие полезные данные:

Различные документы, включая складские акты, чеки контрольно-кассовой машины, документы продаж, договоры, акты оказания услуг, отчёты, товарные чеки, документы производства, сведения о кассовых сменах, приходные и расходные кассовые ордеры, кассовые книги, заказы поставщикам, списки приобретенных услуг и др.

Выгрузки из баз данных, подтверждающие произведенные в них изменения (включая осуществленные задним числом)

Файлы конфигурации 1С, то есть созданные на базе платформы «1С:Предприятие» модули для разных задач («1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и управление персоналом» и т.д.), которые позволяют определить корректность внесенных изменений

Файлы журналов регистрации, или лог-файлы, хранящие в себе информацию о событиях, которые происходят в какой-либо системе; они позволяют судить о действиях пользователей, работе аппаратных и программных средств, адресах доступа, местонахождения и т. д.

Переписку между заказчиком и исполнителем работ; она помогает восстановить картину событий в целом – о чем договаривались стороны, о чем спорили, как решались проблемы и т. д.

Перед тем, как нести цифровые доказательства в суд, необходимо их тщательно выбрать, оценить и заверить (у экспертов или у нотариуса).

Если речь идет лишь о незначительных или неубедительных фрагментах, рассчитывать на успех дела не стоит, даже если был подписан договор. И, напротив, тщательно подобранные данные наверняка будут способствовать выигрышу дела.

Что важно учесть при подготовке цифровых доказательств из 1С:

Прежде чем передать базу в суд или следователю, составьте комиссию (в том числе, с привлечением стороннего эксперта), и в ее присутствии выгрузите базу. Это снимет вопросы о легитимности данных;

Пишите базу на диски однократной записи (если позволяет размер). Если не позволяет и пишете на обычные диски, то обязательно прикладывайте контрольные суммы;

Обязательно вместе с базой предоставляйте логи! Это важно как для серверной, так и для файловой базы;

Указывайте, на какой платформе функционировала база на момент инцидента.