Что не так с 3D-печатью сейчас и как она поможет бизнесу в будущем

Нареш Шанкер, главный директор по технологиям Xerox, рассказывает, как 3D-печать сможет решить проблемы с поставками и с какими трудностями она столкнется.

Пандемия показала, что сложившиеся глобальные цепочки поставок оставляют производителей и потребителей уязвимыми для внешних рисков. В 2020 году почти 75% топ-менеджеро в отметили серьезные сбои в цепочках поставок.

Применение 3D-печати поможет производить больше деталей на местах. Это снижает зависимость предприятий от регулярной поставки компонентов и позволяет продолжать выпуск продукции, даже если возникли логистические трудности.

Производители по-прежнему относятся скептически к такой возможности. Опрос, проведенный в 2017 году среди людей, принимающих решения в промышленности, показал: 81% респондентов используют технологии аддитивного производства (3D-печати), однако только 29% применяют их для серийного выпуска деталей.

Если аддитивное производство может открыть столько возможностей при организации цепочек поставок, почему многие производители не решаются использовать весь потенциал этой технологии?





Причина 1. 3D-печать дорогая и медленная

3D-печать оказалась в центре внимания во время пандемии COVID-19 и сопутствующих экономических потрясений. Компании — от отраслевых лидеров до представителей малого бизнеса, работающих не дома, — активно использовали аддитивное производство, чтобы быстро изготавливать средства борьбы с пандемией, такие как маски для лица, аппараты искусственной вентиляции легких и зонд-тампоны для отбора проб.

Многие отдают должное аддитивному производству, оценивая его помощь в борьбе с пандемией, и некоторые считают это переломным моментом в развитии индустрии 3D-печати. Однако есть и те, кто придерживается стереотипа многолетней давности о том, что эта технология делает производство медленнее и дороже.

Говорить так о 3D-печати в целом — несправедливо и некорректно, но все же в этом есть доля истины.

3D-печать металлом — хорошая иллюстрация разрыва между ожиданиями и реальностью.

Есть несколько методов 3D-печати металлом. Ведущие производители используют те, которые основаны на спекании, плавлении или напылении металлического порошка. По этой технологии детали создаются из сплавленных вместе крупинок металла. Однако использовать металлический порошок дорого. При обращении с ним производственные бригады нуждаются в дополнительных мерах безопасности. Кроме того, много времени и денег уходит на процессы постобработки: на удаление остатков порошка, термическую и механическую обработку.





Причина 2. Технология не готова к промышленному применению

Десять лет назад казалось, что мы на пороге «3D-революции». К сожалению, существовавшие тогда технологии не были готовы оправдать завышенные ожидания, от влияния которых индустрия до сих пор не до конца оправилась. Производители, которые на этой волне одними из первых попытались внедрить 3D-печать, разочаровались, потому что тогда технология была незрелой. Поэтому сейчас они не решаются снова ступить на этот путь.





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Что сделать, чтобы 3D-печать закрепилась на производстве

Сделать аддитивное производство более быстрым и доступным. Это особенно важно в сегменте 3D-печати металлом, которая в ближайшей перспективе будет в центре внимания производителей. Надо найти более безопасные альтернативы металлическому порошку — например, жидкий металл. Новые технологии, которые в будущем сократят объем постобработки, сыграют решающую роль в ускорении цикла и снижении затрат. Это сделает 3D-печать привлекательней для производителей. Развернуть простую и удобную глобальную сеть сервисного обслуживания. Крупные предприятия тяжелой промышленности, автомобильной и аэрокосмической отрасли больше других выиграют при внедрении 3D-печати в цепочках поставок. Однако при этом для них неприемлемы долгие простои из-за сбоев в работе оборудования. У таких компаний слишком большие потребности, чтобы полагаться не мелкие сервисные центры. Поэтому крупные предприятия будут рассчитывать на столь же высокий уровень обслуживания, как у более опытных поставщиков в других сферах. Ставить перед собой реалистичные цели. Большинство предприятий не стремятся полностью перестроить производственную линию и цепочку поставок, устроив «3D-революцию». Индустрия аддитивного производства не должна пытаться осуществить революцию, время которой еще не пришло. Вместо этого следует сосредоточиться на поиске лучших подходов к интеграции решений для 3D-печати, нацеливаясь на оптимизацию существующих рабочих процессов и цепочек поставок.

Чтобы оказывать влияние на производство не только в области создания прототипов, индустрия 3D-печати должна решить несколько важных задач:

3D-печать не только оптимизирует цепочки поставок, помогая переносить часть производства на места, но и позволит производителям сократить углеродный след благодаря более экономичному применению материалов и уменьшению транспортных расходов при доставке готовых деталей.

Индустрия 3D-печати обладает огромным потенциалом для завоевания прочных позиций в области промышленного производства. Производители решений для 3D-печати должны показать, что они способны стать надежными партнерами, укрепляющими цепочки поставок.





Как достичь максимума

Технологии 3D-печати способны устранить узкие места в цепочках поставок, повышая уровень локализации производства и сокращая транспортные издержки. Но для реализации этого потенциала поставщики решений для 3D-печати должны сделать три важных шага.

Повысить скорость и экономичность производства на базе этой технологии. Создать полномасштабную сеть сервисного обслуживания. Ориентироваться на мягкую интеграцию, а не радикальную перестройку процессов.





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