Три тренда, которые уже меняют бизнес в России

Пандемия, безусловно, ударила по экономике. Однако некоторое ее влияние на бизнес все же оказалось положительным. Процессы уже запущены — давайте разберемся, что изменится в сфере предпринимательства в нынешнем году. Рассказывает CEO «Рокет Хьюманс» Анастасия Ускова.
Разошлись по домам
Коронавирусу удалось то, на что заржавевшая от предрассудков бюрократическая машина никак не могла решиться последние лет десять. За год число работающих на удаленке россиян увеличилось в 100 раз: с 60 тысяч до 6 млн. До этого руководство большинства компаний было уверено, что смена формата занятости не пойдет на пользу. Напрасно переживали: по данным Центра стратегических разработок, около 70% организаций нашли в дистанционном режиме преимущества и уникальные возможности. Более того — около 90 % из этих 70 % готова сохранить его в будущем. В правительстве перспективы приняли во внимание: 1 января в силу вступил закон о дистанционной работе, регулирующий возникающие из-за нововведения вопросы.
Аналитики предрекают — тенденция сохранится во всем мире. И совершенно напрасно осторожничают: по-моему, она не просто сохранится, а будет стремительно набирать обороты.
Как сообщает международное сообщество удаленных работ We Work Remotely, ежегодно число дистанционных профессий увеличивается в среднем на 30%. По прогнозам, в 2021 году их станет в 1,5-2 раза больше. Такие изменения будут на руку и корпорациям, и сотрудникам.
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Что с этого корпорациям? Они снизят транзакционные издержки на аренду офиса, коммунальные платежи, транспортные расходы и смогут нанять лучших специалистов, где бы те ни находились. А это расширит кадровый резерв организации и улучшит KPIs — что, собственно, и является конечной целью. Сотрудники же смогут получать более высокую зарплату, претендовать на должности в городах и странах, на которые раньше их бы не взяли в силу места проживания. По данным rabota.ru, 32% отечественных нанимателей в этом году планируют повысить зарплату своим специалистам.
Особенно востребованы сейчас специалисты в отраслях, которые росли во время пандемии: фармацевтика, стриминговые сервисы, онлайн-ритейл, социальные сети и игровой бизнес.
Оформили самозанятость
Еще один промежуточный итог «ковидного» периода — увеличение количества самозанятых. Более 1,7 млн человек -— столько официально зарегистрировано в России в конце прошлого года. Это при том, что Министерство финансов рассчитывало, что к этому моменту на спецрежим «Налог на профессиональный доход» перейдут лишь 800 тысяч. Однако кризис, вынудивший многие предприятия закрыться, уволить сотрудников или снизить им зарплату, поспособствовал росту популярности проекта.
С одной стороны, огромное количество россиян остались без работы. С другой, они не стали ждать пособий, а начали искать дополнительные источники дохода: сдавать квартиры, оказывать косметические и консультационные услуги на дому, работать курьерами, таксистами, репетиторами, бухгалтерами. И решили делать это официально. Что само по себе свидетельствует о росте самосознания и ответственности.
Перемены в мире заставили людей переосмыслить жизнь.
Многие кардинально поменяли сферу деятельности, начали монетизировать хобби и профессиональные навыки, занялись, наконец, тем, на что раньше никогда не хватало времени. Преподаватели иностранных языков ушли из частных школ, фитнес-инструкторы забросили клубы — многие стали работать с клиентами в Skype или Zoom.
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Самое главное, что оформиться самозанятым очень просто. Зарегистрироваться можно в МФЦ, приложении «Мой налог», кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или с помощью уполномоченных организаций. Для работы даже не нужно покупать кассовый аппарат. Оплату можно принимать «наличкой», через терминал, на карточку или счет в банке.
Из ограничений — не нанимать сотрудников в штат и иметь годовой доход не более 2,4 млн рублей. При этом налоговая ставка — всего 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами. Есть и другие бонусы. Например, 100% возврат налогов, уплаченных в 2019 году, налоговые каникулы на 10 тыс.руб. для новых самозанятых. Субсидия будет перечислена на карты, привязанные к приложению «Мой налог» или в личном кабинете системы. Помимо этого, самозанятые смогут получить в банках льготный кредит на развитие бизнеса: ставка 8,5% снизится до 7% годовых.
Все это привело к тому, что граждан, решивших перейти на новый налоговый режим, оказалось почти вдвое больше того, что прогнозировал Минфин. Там считают, что в ближайшие 5 лет число самозанятых в России увеличится до 10 млн. Это значит, что и число IT-платформ, и количество их пользователей будет расти наравне с инвестициями в новые сервисы.
Я считаю, что всё будет быстрее, и уже в конце 2021 года на самозанятости будут работать от 5 до 7 млн человек.
Цифровые платформы растут
Огромное влияние на рост числа удаленщиков и самозанятых оказали IT-сервисы. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, более 30% самозанятых начали пользоваться новым налоговым режимом как раз благодаря цифровым платформам. В ближайшее время власти намерены запустить единую онлайн-систему для поддержки малого бизнеса и самозанятых: им будет доступна льготная регистрация на маркетплейсах, бесплатные услуги по сертификации продукции, помощь в оформлении товарных знаков. Однако и те возможности, что есть сейчас, гарантированно экономят время и деньги. Новые сервисы забирают документооборот, бухгалтерию и таск-менеджмент на себя.
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Наша команда, «Рокет Ворк», запустила такую платформу первой. Понятный интерфейс и простота в использовании сделали сервис популярным. Чтобы зарегистрироваться, понадобятся 5 минут, смартфон или компьютер, паспорт или ИНН. Гарантии получают обе стороны: и исполнители, и работодатели. «Рокет Ворк» автоматически проверяет регистрацию физлица как самозанятого и его статус перед каждым платежом, формирует договор и другие документы в электронном виде, помогает создавать и отслеживать выполнение задач. А после — выплачивать вознаграждение.
Компании, особенно крупные, где подобные сделки проходят сотнями, а то и тысячами, подобное ноу-хау оценили.
Но и для самозанятых платформа крайне удобна. Они исполняют обязанности из любой точки мира, не прибегая к штату бухгалтеров, юристов, налоговиков, зная, что их права защищены законом. Сервис автоматически создает чек и декларирует их доход, помогает заплатить налоги. Помимо этого, физические лица могут искать в базе заказчиков, а юридические — исполнителей.
Огромное преимущество «Рокет Ворка» — мгновенные выплаты на карты всех банков. Еще недавно пользователям платформы были доступны выплаты только на карты «Рокетбанка» — он был первым банковским партнером проекта. По тому же принципу сейчас действуют многие другие системы: если выплаты на карту, то только того банка, с которым работает платформа. Но для тех, кто пользуется сервисом «Рокет Ворк», все изменилось в конце 2020 года. Тогда команда объявила о технологическом партнерстве с несколькими банками. Помимо этого, она разработала API (программный интерфейс приложения), который распространяется по системе White Label и может быть легко интегрирован в инфраструктуру любого банка-партнера, обеспечивающего платежную систему, открытие счетов и отвечающего за взаимоотношения с налоговой службой.
Теперь не важно, в каком банке у исполнителя карта, главное, чтобы она была. Для бизнеса это значит минимум бюрократии и бумаг: нашел исполнителей — и можно сразу начинать работать. Для самозанятых новое решение отменяет «карточное рабство»: работать можно с тем банком, с которым удобно.
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