Три тренда, которые уже меняют бизнес в России

Пандемия, безусловно, ударила по экономике. Однако некоторое ее влияние на бизнес все же оказалось положительным. Процессы уже запущены — давайте разберемся, что изменится в сфере предпринимательства в нынешнем году. Рассказывает CEO « Рокет Хьюманс » Анастасия Ускова.

Разошлись по домам

Коронавирусу удалось то, на что заржавевшая от предрассудков бюрократическая машина никак не могла решиться последние лет десять. За год число работающих на удаленке россиян увеличилось в 100 раз: с 60 тысяч до 6 млн. До этого руководство большинства компаний было уверено, что смена формата занятости не пойдет на пользу. Напрасно переживали: по данным Центра стратегических разработок, около 70% организаций нашли в дистанционном режиме преимущества и уникальные возможности. Более того — около 90 % из этих 70 % готова сохранить его в будущем. В правительстве перспективы приняли во внимание: 1 января в силу вступил закон о дистанционной работе, регулирующий возникающие из-за нововведения вопросы.

Аналитики предрекают — тенденция сохранится во всем мире. И совершенно напрасно осторожничают: по-моему, она не просто сохранится, а будет стремительно набирать обороты.

Как сообщает международное сообщество удаленных работ We Work Remotely, ежегодно число дистанционных профессий увеличивается в среднем на 30%. По прогнозам, в 2021 году их станет в 1,5-2 раза больше. Такие изменения будут на руку и корпорациям, и сотрудникам.

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Что с этого корпорациям? Они снизят транзакционные издержки на аренду офиса, коммунальные платежи, транспортные расходы и смогут нанять лучших специалистов, где бы те ни находились. А это расширит кадровый резерв организации и улучшит KPIs — что, собственно, и является конечной целью. Сотрудники же смогут получать более высокую зарплату, претендовать на должности в городах и странах, на которые раньше их бы не взяли в силу места проживания. По данным rabota.ru, 32% отечественных нанимателей в этом году планируют повысить зарплату своим специалистам.

Особенно востребованы сейчас специалисты в отраслях, которые росли во время пандемии: фармацевтика, стриминговые сервисы, онлайн-ритейл, социальные сети и игровой бизнес.

Оформили самозанятость

Еще один промежуточный итог «ковидного» периода — увеличение количества самозанятых. Более 1,7 млн человек -— столько официально зарегистрировано в России в конце прошлого года. Это при том, что Министерство финансов рассчитывало, что к этому моменту на спецрежим «Налог на профессиональный доход» перейдут лишь 800 тысяч. Однако кризис, вынудивший многие предприятия закрыться, уволить сотрудников или снизить им зарплату, поспособствовал росту популярности проекта.

С одной стороны, огромное количество россиян остались без работы. С другой, они не стали ждать пособий, а начали искать дополнительные источники дохода: сдавать квартиры, оказывать косметические и консультационные услуги на дому, работать курьерами, таксистами, репетиторами, бухгалтерами. И решили делать это официально. Что само по себе свидетельствует о росте самосознания и ответственности.

Перемены в мире заставили людей переосмыслить жизнь.

Многие кардинально поменяли сферу деятельности, начали монетизировать хобби и профессиональные навыки, занялись, наконец, тем, на что раньше никогда не хватало времени. Преподаватели иностранных языков ушли из частных школ, фитнес-инструкторы забросили клубы — многие стали работать с клиентами в Skype или Zoom.

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Самое главное, что оформиться самозанятым очень просто. Зарегистрироваться можно в МФЦ, приложении «Мой налог», кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или с помощью уполномоченных организаций. Для работы даже не нужно покупать кассовый аппарат. Оплату можно принимать «наличкой», через терминал, на карточку или счет в банке.

Из ограничений — не нанимать сотрудников в штат и иметь годовой доход не более 2,4 млн рублей. При этом налоговая ставка — всего 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами. Есть и другие бонусы. Например, 100% возврат налогов, уплаченных в 2019 году, налоговые каникулы на 10 тыс.руб. для новых самозанятых. Субсидия будет перечислена на карты, привязанные к приложению «Мой налог» или в личном кабинете системы. Помимо этого, самозанятые смогут получить в банках льготный кредит на развитие бизнеса: ставка 8,5% снизится до 7% годовых.

Все это привело к тому, что граждан, решивших перейти на новый налоговый режим, оказалось почти вдвое больше того, что прогнозировал Минфин. Там считают, что в ближайшие 5 лет число самозанятых в России увеличится до 10 млн. Это значит, что и число IT-платформ, и количество их пользователей будет расти наравне с инвестициями в новые сервисы.

Я считаю, что всё будет быстрее, и уже в конце 2021 года на самозанятости будут работать от 5 до 7 млн человек.

Цифровые платформы растут

Огромное влияние на рост числа удаленщиков и самозанятых оказали IT-сервисы. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, более 30% самозанятых начали пользоваться новым налоговым режимом как раз благодаря цифровым платформам. В ближайшее время власти намерены запустить единую онлайн-систему для поддержки малого бизнеса и самозанятых: им будет доступна льготная регистрация на маркетплейсах, бесплатные услуги по сертификации продукции, помощь в оформлении товарных знаков. Однако и те возможности, что есть сейчас, гарантированно экономят время и деньги. Новые сервисы забирают документооборот, бухгалтерию и таск-менеджмент на себя.

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Наша команда, «Рокет Ворк», запустила такую платформу первой. Понятный интерфейс и простота в использовании сделали сервис популярным. Чтобы зарегистрироваться, понадобятся 5 минут, смартфон или компьютер, паспорт или ИНН. Гарантии получают обе стороны: и исполнители, и работодатели. «Рокет Ворк» автоматически проверяет регистрацию физлица как самозанятого и его статус перед каждым платежом, формирует договор и другие документы в электронном виде, помогает создавать и отслеживать выполнение задач. А после — выплачивать вознаграждение.

Компании, особенно крупные, где подобные сделки проходят сотнями, а то и тысячами, подобное ноу-хау оценили.

Но и для самозанятых платформа крайне удобна. Они исполняют обязанности из любой точки мира, не прибегая к штату бухгалтеров, юристов, налоговиков, зная, что их права защищены законом. Сервис автоматически создает чек и декларирует их доход, помогает заплатить налоги. Помимо этого, физические лица могут искать в базе заказчиков, а юридические — исполнителей.

Огромное преимущество «Рокет Ворка» — мгновенные выплаты на карты всех банков. Еще недавно пользователям платформы были доступны выплаты только на карты «Рокетбанка» — он был первым банковским партнером проекта. По тому же принципу сейчас действуют многие другие системы: если выплаты на карту, то только того банка, с которым работает платформа. Но для тех, кто пользуется сервисом «Рокет Ворк», все изменилось в конце 2020 года. Тогда команда объявила о технологическом партнерстве с несколькими банками. Помимо этого, она разработала API (программный интерфейс приложения), который распространяется по системе White Label и может быть легко интегрирован в инфраструктуру любого банка-партнера, обеспечивающего платежную систему, открытие счетов и отвечающего за взаимоотношения с налоговой службой.