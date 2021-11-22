Биткоин-стратегия: как инвестиции в криптовалюту помогли канадской сети ресторанов расти в пандемию

Tahinis известна как первая в мире сеть ресторанов, инвестирующая 100% своих денежных резервов в криптовалюту. Ее основатели, братья Али и Омар Хамам говорят, что биткоин сыграл ключевую роль в расширении компании в условиях пандемии COVID-19 и стремительной инфляции, которая привела к резкому росту цен на ингредиенты для шаурмы и других блюд.

Компания, расположенная в городе Лондон канадской провинции Онтарио, впервые инвестировала в биткоин в августе 2020 года.

«На сегодняшний день мы получили более 460% от наших первоначальных инвестиций и не останавливаемся на этом», — рассказал в недавнем интервью директор по маркетингу Tahinis Али. — Мы продолжим переводить избыточные доходы в биткоины».

«Мы покупали криптовалюту даже по самому высокому курсу, в апреле 2021 года, и когда она обрушилась. Месяц за месяцем, мы просто продолжали покупать биткоин, и он сработал как оберег», — объяснил Али.

В августе 2020 года курс биткоина опустился ниже $12 тысяч. На момент публикации он составляет около $57 тысяч после рекордного максимума прошлой недели, превысившего $69 тысяч.

Стратегия Tahinis заключается в том, что предприятие ведет операционную деятельность в фиатной валюте, канадских долларах, а затем инвестирует всю прибыль в биткоин. Али некоторое время игнорировал биткоин после того, как его кумир, финансист Уоррен Баффет, в 2018 году назвал его «крысиным ядом в квадрате».

Tahinis хранит оборотные средства в наличных в течение нескольких месяцев, а затем вкладывает прибыль в биткоин. В Tahinis не смогли раскрыть, сколько биткоинов содержится на балансе, но заявили, что за последний год продажи в ресторанах превысили $8 млн.

В 2021 году компания расширит число своих ресторанов с восьми до девяти, а в 2022 году планирует открыть в общей сложности 29 заведений. По словам Али, Tahinis работает с десятками малых предприятий по всему миру, помогая им внедрить аналогичную стратегию.

«Главная проблема состоит в том, что доллар обесценивается, — посетовал Али. — Центробанки говорят, что инфляция составляет всего 5%. Но это зависит от того, что нужно купить. С марта 2020 года птица подорожала на 45%, говядина — на 25%, импортные товары и специи — на 65%, а масла — на 110%. Поэтому имеет смысл вложиться в биткоин, чтобы опередить любые темпы инфляции в ближайшее десятилетие».

Али Хамам (справа) показывает биткоин-аппарат в одном из ресторанов. Фото в тексте: Tahinis

Тема девальвации валюты стала для братьев Хамам особенно острой после того, как сбережения их родителей пострадали из-за падения курса египетского фунта по отношению к доллару США на 65% в период с 2012 по 2017 год. Братья были на площади Тахрир в 2011 году во время «арабской весны», которое привело к свержению тогдашнего президента Хосни Мубарака.

На следующий год они приехали в Канаду, чтобы начать там новую жизнь. Так появилась сеть Tahinis. Ранее Хамамы обзавелись двойным гражданством благодаря своему отцу, который получил докторскую степень в Канаде, а затем работал профессором математики в Саудовской Аравии.

Tahinis установили биткоин-аппараты в каждом ресторане, чтобы стимулировать сотрудников и клиентов покупать криптовалюту. Но для оплаты еды биткоин не принимается, потому что бухгалтерскую и налоговую отчетность гораздо проще вести в фиатной валюте.

Компания Tahinis начала оправляться от пандемии в мае 2020 года, после того как продажи упали на 80% и многих сотрудников пришлось уволить. Помимо биткоина, на помощь пришел отход от персонального обслуживания и переход на модель ресторана быстрого питания.

«После пандемии франшизу купили больше людей, чем до неё», — рассказал CEO компании Tahinis Омар Хамам.

«Наша команда маркетологов каждый день работает над размещением развлекательного контента и тем, чтобы еду Tahinis видели в TikTok и Instagram, — сказал Омар. — Очень помогает и собственная компания-поставщик. Мы действительно подходим к ведению бизнеса, учитывая без исключения каждый аспект».

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