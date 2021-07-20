4 верных способа потерять стартап

В колонке партнер юридической компании «МОЖНО» Андрей Шевченко рассказывает о четырех ключевых моментах из наработанной годами практики, несоблюдение которых может привести к потере молодого бизнеса.

В юридической практике нет четкого понятия «стартап». Когда это определение прочно закрепилось в нашем сленге, оно было неразрывно связано с IT-сектором, но сейчас оно гораздо шире. Стартап – это бизнес на начальной стадии своего развития, поэтому особенно важно именно на этом этапе не допустить глобальных ошибок, которые могут погубить хорошее начинание в будущем.

Неправильное структурирование компании

Ошибка

Многие стартаперы не хотят самостоятельно управлять своим бизнесом в ежедневном режиме, потому что дело это нудное и скучное, гораздо интереснее заниматься развитием творческой составляющей. При таком подходе существует риск того, что через какое-то время основатель может потерять контроль над собственной компанией и оказаться за бортом.

Решение

Очевидные решения – оставаться генеральным директором или сохранять контрольный пакет акций – эту задачу не решают на 100%, да и основатель не всегда может оказаться хорошим управляющим. Поэтому сразу на этапе формирования бизнеса нужно создать такую структуру компании, которая обезопасит учредителя от несанкционированного захвата власти.

Хорошим вариантом в этом отношении может быть закрепление за основателем прав на интеллектуальную собственность, а не внесение ее в уставной капитал. При этом компании будет передано право на пользование интеллектуальной собственностью по договору. В таком случае отстранение основателя приведет к невозможности дальнейшей работы стартапа.

Еще один вариант – структурирование компании в виде нескольких отдельных организаций, которые будут независимо друг от друга заниматься производством, сбытом и разработкой. В этом случае можно разделить между ними задачи по привлечению финансирования, реализации творческой части и управлению, не боясь потерять контроль.

Как избежать

Продумать структуру заранее. Ярчайшим примером неудачного структурирования с точки зрения основателя является Apple. Все знают историю с увольнением Стива Джобса из собственной компании, которое стало возможно из-за того, что совет директоров имел слишком широкие полномочия.

Не менее интересна причина возвращение Джобса обратно. Это произошло потому, что без основателя невозможно было дальнейшее технологическое развитие компании, являвшееся ее конкурентным преимуществом.

Регистрация прав на изобретение

Ошибка

Основа стартапа – изобретение чего-то нового, например, программного обеспечения, уникального рецепта приготовления блюда, способа химической очистки или строительного материала с необычными свойствами.

Вариантов может быть множество, но в основе всего лежит именно изобретение – технология, которая является интеллектуальной собственностью. Это главный актив стартапа. Ключевой вопрос – стоит ее регистрировать или нет?

Решение

В соответствии с законом, в случае регистрации изобретения технология будет описана и станет общедоступной. Рано или поздно она попадет на рынок, и компания потеряет свою уникальность, поэтому многие предпочитают держать разработки в секрете.

Например, компания Sony очень долгое время, буквально до 2010-х годов, не поставляла свои приставки PlayStation на китайский рынок, несмотря на то, что он является крупнейшим рынком сбыта в мире, поскольку, зная страсть китайцев к копированию технологий, опасалась дублирования своего уникального чипа.

Или компания Microsoft, которая не давала сторонним производителям возможность создавать продукты, совместимые со своим ПО, оберегала таким образом уникальные разработки.

Очевидно, что секретность защищает технологию реально, а закон виртуально, так как невозможно просто предъявив свидетельство о государственной регистрации интеллектуального права, добиться прекращения его нарушения. Свое преимущественное право на использование технологии придется доказывать в суде, а в это время все, кому не лень, будут пользоваться вашими наработками и зарабатывать на этом.

Поэтому регистрировать изобретение целесообразно в том случае, когда изначально предполагается обнародовать технологию, например, для реализации продукта необходимо построить производство.

Как избежать

Заранее определить, как будет использоваться изобретение, хорошо обдумать все плюсы и минусы регистрации.

Неправильное привлечение финансирования

Ошибка

Способов привлечения финансирования для стартапов существует множество, и они не ограничиваются только продажей акций, но какой бы способ ни был выбран, очень важно правильно проработать юридическую составляющую.

Решение

Например, недавно Павел Дуров попытался выпустить собственную криптовалюту Gram в целях привлечения инвестирования в свои проекты, но у него возникли проблемы из-за слабой юридической проработки. Дело в том, что Gram продавался за доллары, поэтому Америка имела право распространять на валюту свою юрисдикцию.

На этом основании Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд с иском о том, что эмитент биткоинов Gram должен предоставить информацию о своем финансовом состоянии, направлениях деятельности, возможных рисках, менеджменте и так далее. Информация не была предоставлена.

В результате Регулятор потребовал признать токены ценными бумагами, вернуть инвесторам деньги, выплатить штраф и устранить нарушения, что и было сделано. В результате компания Дурова понесла убытки в несколько миллиардов долларов.

Если бы юридическое обеспечение проекта было более профессиональным и были выполнены совершенно не сложные требования американского законодательства, то вместо убытков компания могла получить колоссальную прибыль и провести одно из крупнейших изобретений в истории ICO.

Как избежать

Учитывать законодательные особенности той юрисдикции, в которой вы собираетесь работать, и четко следовать букве закона. Оценить риски работы в той или иной юрисдикции еще на уровне идеи бизнеса.

Неправильное структурирование стартапа с точки зрения налоговых рисков

Ошибка

Налоговые игры не нравятся ни одному государству, поэтому оно предпринимает все возможные меры для уменьшения возможности использования налоговых лазеек. Кроме того, государство – это организация, которая сама устанавливает правила игры и изменяет их по собственному усмотрению. Работая в нескольких юрисдикциях, например, в России и США, необходимо учитывать законодательство обоих государств.

Решение

Самый громкий пример в этом отношении, пожалуй, случай Олега Тинькова. В 2013 году в США TCS Group провела IPO, в результате которого стоимость доли Олега Тинькова увеличилась до суммы, превышающей миллиард долларов. Через три дня после этого Тиньков отказался от американского гражданства, задекларировав гораздо меньший доход, чем получил в реальности, тем самым нарушив законодательство США о налогах на экспотриацию.

В соответствии с этим законом, лицо, отказывающееся от американского гражданства должно рассчитать налог из предполагаемой суммы, полученной от вероятной продажи всех своих активов по рыночной цене за день до отказа от гражданства. Этот налог был введен в 2008 году для ограничения отказов от гражданства в целях ухода от налогов.

В настоящее время рассмотрение дела в судах еще не окончено, но очевидно, что решение будет не в пользу Тинькова. Это тот случай, когда проблем можно было избежать на юридическом уровне, если заранее правильно оформить документацию.

Как избежать

Анализировать риски и правильно оформлять юридическую документацию. Если стартап не может себе позволить штатного юриста, что бывает в большинстве случаев, можно разово воспользоваться услугами юридической компании, которая просчитает все риски и подготовит документы с их учетом.

Из приведенных примеров видно, что ошибки допускают даже крупные устоявшиеся бизнесы, которые давно уже выросли из стартапов.

Состоявшиеся бизнесмены совершают их сплошь и рядом, и единственное, что помогает спасти их компании от гибели – финансовые ресурсы, которых может не оказаться у начинающего бизнесмена, поэтому перед тем, как начинать реализацию собственного проекта, надо очень хорошо продумать все юридические нюансы.

Фото на обложке: Jo karen/shutterstock.com