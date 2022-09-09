5 привычек, которые мешают предпринимателям развивать бизнес, и как от них избавиться

Что это за плохие привычки и как от них освободиться, рассказывает сооснователь «Академии профессионального коучинга 5 Prism », автор книги «Делай, как коуч» и сертифицированный коуч МСС ICF Ольга Рыбина.

У каждого из нас есть своя привычная роль, убеждения, устоявшееся поведение и эмоциональные реакции, которые могут никак не мешать в жизни, но негативно сказываться на развитии бизнеса.

Анализ исследований американского репортера Чарлза Дахигга в книге «Власть привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе», говорит, что 40% действий люди делают на автомате.

Есть в этом несомненный плюс — не нужно напрягать мозг для ежедневно повторяющихся задач. Но важно отметить, что к привычкам относятся не только механические действия — почистить зубы — но и поведенческие и эмоциональные реакции, укоренившиеся в характере.

Поэтому когда вы меняете деятельность и решаете строить бизнес, то рискуете взять с собой житейские манеры, которые будут негативно влиять на развитие.

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Привычки, которые помогут взглянуть на себя по-новому

Родом из жизни

Привычкой называют образ действия, склонности, ставшие для нас постоянными.

Если в обычной жизни человек не умеет считать деньги и уверен: «Ни на кого нельзя положиться», — логично, что такое же поведение проявится и в предпринимательстве:

в принципах зарабатывания,

в управлении,

в выстраивании стратегий продвижения,

во взаимодействии с подчиненными.

Чтобы отследить и избежать влияния стереотипов на бизнес, обратите внимание, не совершаете ли вы эти ошибки, и начните работать над ними.

1. Быть только специалистом и считать, что продукта достаточно

Эта привычка характерна для человека, который какое-то время создает продукт, и однажды решает сделать это своим делом. Но при этом он настолько погружен в процесс создания, что упускает другие составляющие, без которых невозможно развивать бизнес.

Например, человек печет хлеб и решает на этом зарабатывать. Берет цены из головы, не просчитывает вложения, себестоимость, затраченное время, услуги доставки, рекламу. Или вовсе не думает о продвижении своего товара.

Он специалист в своем деле и может преуспеть, но выстраивать успешный и планомерно растущий бизнес, опираясь только на это, сложно.

Решение

Если вы отследили за собой привычку «быть только специалистом» и концентрироваться на создании продукта, постепенно заполняя им цех или квартиру, лучше остановиться и продумать бизнес-план.

Это необходимо, чтобы понять, на что нужно обратить внимание, помимо создания продукта:

как его сбывать,

где рекламироваться,

сколько вкладываться.

Изучив эти вопросы, вы сможете проанализировать, где справитесь самостоятельно, а в какой области вам потребуется помощь другого специалиста.

2. Плохие привычки в сфере финансов

Проявляются в двух вариантах:

бизнесмен фокусируется только на деньгах. Хочет получить доход любой ценой. Здесь может страдать качество или наоборот, человек мобилизуется и работает на износ, что иногда приводит к выгоранию и отказу от идеи своего бизнеса. предприниматель игнорирует финансовую составляющую — не считает доход/расход, не анализирует продажи, не ведет бухгалтерию.

Решение

В любом из вариантов стоит начать фиксировать все денежные движения предприятия. Даже если у вас маленький бизнес самозанятого, создавайте бухгалтерию. Займитесь изучением финансового анализа и определите желаемый бизнес-результат, работайте на него.

3. Привычка делать все самому

Поведение, при котором предприниматель полностью берет на себе все функции: создает продукт, продает, строит маркетинговую стратегию, пишет контент, ведет бухгалтерию.

При этом считает, что так больше сэкономит и быстрее вырастет, но никак не учитывает ограниченность своего человеческого ресурса и временные и финансовые затраты на получение всех необходимых знаний для роста.

Решение

Если вы сторонник фразы «лучше сделаю сам» и уже чувствуете, что доросли до определенного уровня и дальше не идете — или, наоборот, откатываетесь в выгорание, пора развивать навыки делегирования.

Чтобы было спокойнее, начать можно с задач, которые в случае неудачного выполнения вы легко и быстро сможете поправить или переделать. Но когда увидите, что все нормально и другие люди помогают и разгружают вас, то постепенно сможете делегировать больше.

Определенно, есть компании, на которые вы равняетесь или до уровня которых хотели бы дорасти. Так вот, чтобы набрать обороты и расшириться, они тоже когда-то впервые доверили работу наемным сотрудникам.

Без делегирования невозможно масштабироваться.

4. Привычные эмоциональные реакции, которые не работают на бизнес-результат

Такое поведение проявляется у предпринимателей, которые при взаимодействии с сотрудниками и в отношениях с ними ведут себя как в обычной жизни. Например, если человек привык кричать — кричит, склонен сглаживать конфликты — сглаживает. Такая коммуникация мешает достигать результатов.

Если предприниматель не может прямо сказать команде, что не устраивает, не может выслушать их, то ни сотрудники, ни бизнес не смогут расти.

Решение

Развивать эмоциональный интеллект, что значит учиться управлять эмоциями. И начинать здесь придется с себя.

Только когда человек способен распознавать свои чувства, он может понимать чужие. Такое умение поможет вам эффективно взаимодействовать с окружающими и расти во всех сферах жизни.

5. Привычные установки мышления, тормозящие развитие

Здесь речь идет об ограничивающих убеждениях. Это такие верования, которые формируются с раннего детства, закрепляются прожитым опытом и плотно входят в наше сознание.

Мы привыкаем на них опираться и, как правило, не подвергаем анализу и критике. Они могут оказывать положительный эффект и оберегать от необдуманных действий. Но при этом, когда нам хочется перемен, такие убеждения зачастую сказываются на нашей жизни отрицательно.

В такой ситуации они выступают как бескомпромиссный критик, который разбивает любую идею, не позволив вам даже подумать: «А вдруг получится?».

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«У меня нет на это денег», «кто-то делает лучше», «кому нужен мой продукт» — одни из немногих вариантов вредных ограничивающих убеждений, которые мешают предпринимателям начинать и развивать свой бизнес.

Решение

Замечать за собой подобные тормозящие убеждения, фиксировать и подвергать сомнению.

Ваши ли это мысли или навязанные?

Что за ними скрыто?

Может, страх?

Если так, то боятся нормально. Главное, чтобы он не парализовал вас.

Самостоятельно работать с убеждениями — непростая задача. Эти привычные мысли порой так глубоко укореняются в сознании, что могут отнестись к тем 40% действий, которые мы делаем на автомате. То есть разрушить свое вполне осуществимое желание можно так же машинально, как почистить зубы.

Время меняться

Многие слышали, что на закрепление новой привычки нужен 21 день. Это известное заблуждение породили наблюдения пластического хирурга Максвелла Мальца за тем, в какой срок его пациенты принимали свой новый облик.

Однако внешний вид и паттерны поведения — это разные вещи.

Согласно исследованиям, проведенным в Исследовательском центре при Университетском колледже в Лондоне, чтобы выработать новую привычку, уйдет около 66 дней.

Но сколько бы вам не потребовалось времени на перемены, первый шаг к изменению привычки — это признание того, что она есть и что вас не устраивает то, как она влияет на функционирование бизнеса.

Поэтому, если вы отследили за собой негативные для роста стереотипы поведения, можно начать с изучения профильной литературы по предпринимательству, финансовому анализу и навыкам делегирования.

Менять мышление и развивать эмоциональные реакции лучше со специалистами: психологом или коучем. По мере роста компании будет полезным обращаться к бизнес-тренерам и командным коучам.

Фото на обложке: Shutterstock / Ground Picture