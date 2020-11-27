5 трендов в digital, которые пришли к нам с пандемией

Социальные сети мгновенно реагируют на любые изменения в обществе. И в период пандемии эти изменения особенно видны: предпочтения аудитории стали другими, контент тоже трансформировался. Консультант по social and digital media Мария Снегова ведёт сообщество на «Яндекс.Кью», где рассказывает об инновациях и актуальных вещах в мире диджитал. Ниже — пять главных трендов, появившихся в 2020 году.

Ориентация на короткие видео

Мы видим настоящий бум коротких (иногда до неприличия коротких), секундных видео. Короткая форма соответствует нашему быстрому темпу жизни, поэтому как грибы растут приложения, похожие на TikTok. Некоторые приложения — абсолютные клоны TikTok: например, Triller, Instagram Reels или «Клипы ВКонтакте». Все они пытаются сорвать такой же «тиктоковский куш». Но, скажем честно, получается пока не очень.

Сдвиг в сторону супераппов

Суперапп (англ. super app) — это приложение с собственной экосистемой, в которой объединены сразу несколько функций из области финансов, досуга или лайфстайла. Все соцсети и платформы активно в этом году начали консолидировать, собирать под себя приложения: например, зарубежное приложение Grab позволяет заказать такси, еду, сделать перевод денег и совершить еще более десятка других действий — через платформу можно сделать все что угодно, разве что к врачу не записаться.

Этот тренд пришел из Китая и их знаменитого приложения WeChat — это платформа, через которую люди могут найти себе квартиру, работу и даже партнера.

Развитые инструменты видеовстреч

Поскольку мы вынуждены сидеть дома намного чаще, чем до пандемии, платформы активно ведут онлайн-трансляции. Раньше это считалось посредственностью: бренды стеснялись выходить на уровень онлайн-трансляций. Сегодня всем приходится выходить в прямые эфиры: работать, устраивать конференц-коллы, созваниваться с родными и друзьями. Это привело к росту приложений, которые нам в этом помогают — например, Zoom (которым, кажется, пользовался каждый второй).

Расцвет AR

В 2020 году нет такой социальной сети, которая не попыталась бы интегрировать в уже имеющиеся инструменты элементы дополненной реальности. Началось все с масок в Instagram и Snapchat в 2018 году. Сегодня фоны для видео появляются даже в «Клипах» ВК или в Facebook Rooms — разные фишки с дополненной реальностью нужны, чтобы пользователям было комфортно добавлять фоны и другие элементы.

Контент жанра «Do it Yourself»

На самом деле этот тренд появился давно, но стал суперпопулярным в условиях пандемии. Это контент о том, как можно что-то сделать самому — украшения, одежду, обустройство сада или ремонт в квартире. Такие короткие видео стали набирать миллионные просмотры на разных платформах. То есть рутинная, часто остающаяся за кадром работа стала успокаивать пользователей, либо мотивировала делать что-то самостоятельно.

Благодаря таким роликам малый бизнес стал получать больше заказов: не все люди готовы были делать что-то сами, а лояльность к аккаунтам росла. К примеру, количество заказчиков значительно увеличилось, когда компании, занимающиеся ландшафтным дизайном, начали выкладывать видео по благоустройству домов и дворов.

Рост запросов на видео «Do it Yourself» наблюдался на всех платформах и в большинстве сфер. Причем это были далеко не только рецепты и подготовка званого ужина, но и идеи благоустройства домашнего сада-бара и даже «домашней вечеринки».

Факты говорят о том, что потребители хотели бы, чтобы бренды помогли им справиться с новой реальностью — пандемией. И сейчас брендам и владельцам малого бизнеса нужно понимать, что для аудитории важно чувство единения, чувство связи и в то же время ощущение безопасности. Используя эти тренды, бизнес может одновременно и удовлетворить потребности потребителей, и повысить лояльность. Например, владелец кофейни может поделиться фирменным рецептом круассанов, а ателье — разработать AR-фильтр для дистанционной примерки одежды. С помощью коротких видео бренды могут делиться позитивными историями о доброте и поддержке, которых сейчас так не хватает.