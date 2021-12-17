5 ошибок интернет-магазинов, которые хотят работать на маркетплейсе

Во время пандемии маркетплейсы стали главным драйвером развития российской eCommerce и самым быстрорастущим онлайн-каналом. По данным Data Insight, в июле 2021 года доля покупателей маркетплейсов среди людей, которые заказывают что-либо в интернете, составляла 97%; среди всех интернет-пользователей — больше 50%.
Большинство продавцов смогли увеличить доходы от торговли на маркетплейсе — о росте сообщали в 2020 году 9 из 10 респондентов, принимавших участие в исследованиях рынка. Но не все так просто — об ошибках, которые делают сотрудничество с крупными площадками неэффективным, рассказывает Дмитрий Никитин, основатель логистической платформы Via.Delivery, работающей с маркетплейсами в США и в России.
Ошибка 1: использовать склады маркетплейса вместо того, чтобы открыть собственный
И, возможно, все делаете правильно. Такой вариант подходит для небольшого бизнеса — строить собственную складскую или транспортную инфраструктуру, если вы продаете, например, 100 керамических кружек ручной работы в месяц, странно. Но крупным компаниям, которые работают с несколькими маркетплейсами, стоит обратить внимание на то, сколько денег приходится извлекать из оборота, чтобы формировать товарный запас.
Дело в том, что маркетплейсы, в том случае, если продавец пользуется их складом, требуют держать на нем определенное количество товаров — это помогает бесперебойно принимать заказы от покупателей.
В итоге на формирование этих запасов продавец тратит больше денег, чем требовалось бы в случае с единственным (собственным) складом. Средства извлекаются из оборота, происходит перепроизводство — в конченом итоге страдают не только селлеры, но и вся экономическая система.
Рано или поздно крупному продавцу стоит задуматься об открытии собственного фулфилмент-центра: склада «полного цикла», на котором не только хранят товары, но и готовят заказы к отправке, а также принимают возвраты. С одной стороны, в него придется инвестировать, с другой — без ресурсов в ретейле нет развития — независимо от того, говорим мы об офлайн-рознице или интернет-магазине, рост проекта требует бюджетов.
Важно: открытие своего склада не означает окончания сотрудничества с маркетплейсом. Большинство компаний готовы продавать товары, которые селлер хранит в собственных помещениях и даже оставлять на его стороне ответственность за последнюю милю — то есть доставки до потребителя.
Ошибка 2: не пользоваться другими каналами продаж
14% российских продавцов делают точно так же. Еще 41% ведет альтернативные продажи, но основным каналом все равно считает маркетплейсы. Плюс в том, что вы зарабатываете. Минус — вы зависите от маркетплейса: ваш бренд размыт, и товар ассоциируется с площадкой, через которую происходит реализация.
Примечательно, что такой риск существует не только для маленьких магазинов и начинающих продавцов. Чтобы сохранить целостность бренда, в 2019 году с Amazon ушла Nike, вскоре за ней последовал другой крупный селлер — Ikea. Еще раньше маркетплейс покинула компания Birkenstock.
Причина в очередной раз в бренде — по мнению Birkenstock, на Amazon продавались подделки их фирменной обуви.
Используйте альтернативные каналы продаж и никогда не отказывайтесь от прямой коммуникации с покупателями. Вот несколько вариантов, которые, по данным Data Insight, пользуются популярностью среди продавцов маркетплейсов:
- Собственный интернет-магазин: его использует 41%;
- Соцсети и мессенджеры: тут продают 34%;
- Офлайн-магазины: 34% продавцов владеют собственными торговыми точками — или сотрудничают с другими ретейлерами;
- Собственный сайт без магазина: такой ведут 14%.
Ошибка 3: пренебрегать возможностями брендинга, которые дает площадка
Политика маркетплейса угрожает узнаваемости бренда — но это не значит, что всем продавцам нужно немедленно покинуть перспективную площадку. Снижайте риски: разберитесь, какие инструменты брендинга предлагает маркетплейс, пройдите небольшое обучение и используйте их, когда размещаете на площадке свои товары.
Ozon, например, предлагает продавцам создавать персональные страницы магазинов для сайта и приложения. Там можно бесплатно заниматься продвижением, рассказывать про предложения и акции.
А на «Яндекс.Маркете» для аналогичной деятельности существуют разделы брендов, причем продавец может выбрать как стандартное оформление раздела, так и уникальный дизайн.
Помните, что возможности брендинга на маркетплейсе не безграничны. Так, почти треть продавцов Wildberries (23%) указывает, что им не хватает предложенных площадкой инструментов. Действительно, бесплатная опция здесь только одна — вы можете разместить логотип на странице компании. А вот за баннеры и промо-страницы придется заплатить дизайнерам маркетплейса.
Ошибка 4: не общаться с потребителем
Передавать часть коммуникаций на аутсорс — это нормально. Например, если предприниматель пользуется услугами транспортных компаний, то сориентировать клиента по срокам и статусу заказа смогут быстрее и эффективнее именно последние. А вот анализировать обратную связь, отвечать на вопросы об особенностях товара, благодарить за теплые отзывы и реагировать на негатив лучше самостоятельно.
По статистике, 80% миллениалов покупают в интернете только после того, как полистают отзывы. Работайте с ними — тогда количество заказов будет расти.
Одним из каналов прямой коммуникации может быть и сам маркетплейс. На Ozon, например, покупатель может оставить вопрос для продавца под карточкой товара или пообщаться с компанией в закрытом чате, если она активирует такую функцию в настройках витрины.
Приватные чаты существуют и на AliExpress: там покупатель по умолчанию может задавать продавцу вопросы и до, и после совершения покупки.
Ошибка 5: не следить за плагиатом
Не забывайте, что маркетплейс — это настоящая библиотека идей и решений для предпринимателей, которые зарабатывают, копируя чужие продукты. Плагиат существует здесь в разных вариантах: продавцы повторяют удачные названия и дизайн, заимствуют чужие фотографии и выпускают под видом брендированных товаров дешевые подделки.
На западных рынках защищать интеллектуальную собственность легче: помогает и развитое отраслевое законодательство, и инструменты, которые предлагают для минимизации рисков сами площадки.
Amazon, который несколько раз привлекался к ответственности за нарушение авторских прав из-за того, что одни продавцы копировали других, разработал для решения проблемы специальный платный сервис Amazon Brand Registry. Он помогает селлерам анализировать предложения конкурентов, находить и блокировать бренды-клоны.
В России защититься от плагиата сложнее: местные законы еще только формируются. Как минимум перед началом продаж стоит зарегистрировать товарный знак. Некоторые маркетплейсы даже позиционируют процедуру как обязательное условие для сотрудничества.
Как получить от сотрудничества с маркетплейсом максимум
- Продавайте через несколько каналов — сохраняйте узнаваемость бренда. Кроме маркетплейса можно использовать соцсети и новые медиа, собственный интернет-магазин или возможности офлайн-ретейла.
- Проверьте, не пора ли открыть собственный склад. Большой компании может быть выгоднее строить собственную инфраструктуру, чем извлекать из оборота средства на поддержание нужного количества товара на нескольких складах партнера.
- Не отказывайтесь от прямых коммуникаций с клиентами. Реагируйте на отзывы и отвечайте на вопросы: это выделит ваш товар среди аналогов и увеличит процент повторных заказов.
- Пользуйтесь инструментами площадки. Если маркетплейс позволяет оформлять брендированную витрину — делайте это.
- Зарегистрируйте товарный знак. Плагиат нанесет урон и вам, и площадке: узнайте, как на рынке, где вы ведете продажи, защищают интеллектуальную собственность.
Фото на обложке: Shutterstock / William Potter
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