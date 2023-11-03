5 причин, из-за которых неправильно работает зарубежный счет у россиян

Со временем выяснилось, что не все зарубежные счета работают так, как рассчитывали владельцы. Основатель консалтингового агентства Bespalov Finance Александр Беспалов рассказывает, как решить проблему.

В 2022 году после ухода Visa и Mastercard россияне начали массово оформлять банковские счета и карты за рубежом. Кто-то это делал, чтобы покупать товары в иностранных интернет-магазинах. Кто-то, чтобы проводить крупные трансграничные операции.

1. Непонимание, какой счет открыли

Недостаток финансовой грамотности — массовая проблема. Она касается даже обеспеченных людей. Например, в прошлом году многие открыли счета в Дубае. Для некоторых стало сюрпризом, что они открыли обычные накопительные счета, а не расчетные. Туда можно положить деньги, пользоваться картой, но этим счетом нельзя пользоваться для оплаты, например, инвойсов.

Иногда открывают инвестиционные счета вместо расчетных. С такого счета нельзя отправить кому-то деньги. Он позволяет только инвестировать и выводить средства.

Нередко граждане открывают счета с урезанным функционалом. Например, без исходящих SWIFT-переводов. В некоторых странах есть особенности открытия счетов для нерезидентов. Например, в Сербии нерезиденту могут открыть счет лишь с ограниченными функциями. Это распространяется даже на лиц со свежим видом на жительство. В первый год с ВНЖ полной функциональности на личном счете вы не получите ни в одном банке Сербии.

Решение

В Сербии проблема решается с помощью корпоративного счета. Если вы работаете через компанию, все функции оказываются доступны.

В целом рецепт прост: изучайте условия заранее, задавайте все вопросы в банке. Это не гарантия успеха, потому что во многих банках нет англоговорящей поддержки. Например, в Турции, Португалии и даже во Франции.

Полагаться только на службу поддержки не стоит. Лучше прогнать документы через переводчик и самому изучить условия.

2. Лимиты и комиссии Эта проблема особенно остро стоит в большинстве киргизстанских банков. Например, банк KICB в какой-то период времени ввел лимит в 500 долларов в день на конвертацию валюты. Если вы завели туда 10 миллионов рублей, то будете полгода конвертировать их в доллары. Есть лимиты по исходящим SWIFT-переводам. До недавнего времени «Бакай-банк» — один из лучших в Кыргызстане, позволял перевести не больше 2 тысяч долларов в день. Если вам требовалось перевести 50 тысяч в Европу, то это растягивалось на месяц. А каждый перевод — это дополнительные комиссии. Решение Специфику работы банков нужно определить до открытия счета. Подходят все меры из пункта 1, но даже их может оказаться недостаточно. Полезно изучить отзывы о банке в различных эмигрантских чатах. Обо всех проблемах там рассказывают подробно, хотя не всегда достоверно. Ещё можно воспользоваться услугами финансовых консультантов. Во многих случаях расширить лимиты и снизить комиссии помогает открытие не простого, а премиального счета. При солидном объеме операций премиум-счета обычно оказываются не только более удобными, но и более выгодными. 3. Сомнительные или слишком крупные операции Под эту категорию могут попасть многие привычные нам действия, из-за того что ситуация постяннно меняется. Санкций становится больше, регуляторы закручивают гайки, и банки вынуждены ужесточать контроль. При этом многое зависит от того, как устроены комплаенс-процедуры в конкретном банке. В России, например, все привыкли переводить крупные суммы напрямую с карты на карту. На Западе этот метод не работает, разве что в рамках одного банка. Любая операция требует экономического обоснования. У банков возникают вопросы: «Что это было? Подарок, плата за услуги, зарплата? Платятся ли с этого налоги?». В лучшем случае вас засыпят такими вопросами, а в худшем — закроют или заморозят счет. Ещё банки по всему миру не любят транзитные операции. Допустим, вы отправляете 200 тысяч евро в какой-нибудь банк и собираетесь на следующий день потратить их на недвижимость в Европе. Скорее всего, так сделать не получится, если не договориться об операции с банком заранее. Некоторые банки негативно воспринимают любые операции с криптовалютой. Особенно постоянные крупные транзакции, которые характерны для «арбитражников». Например, в Грузии, которая в целом очень лояльна к криптовалютам, за подобные операции нередко закрывает счета один из крупнейших банков страны, Bank of Georgia. В то же время его основной конкурент TBC в этом смысле проводит более лояльную политику. Банки не в восторге, когда сталкиваются с несоответствием между первоначальными планами клиента и его реальными операциями. Например, в одном грузинском банке при открытии вип-счета клиент заявил, что заведет туда 700 тысяч долларов. А затем после этих 700 тысяч перевел еще 500, потом еще 500, потом еще. В банке ему заявили: «Так делать нельзя. Предоставьте свой финансовый план. У нас существуют определенные лимиты, нарушению которых регулятор будет не рад». Решение Необходимо заранее определиться с задачами. Какие операции вы будете проводить, откуда деньги будут приходить и куда уходить, каким будет экономический смысл этих операций. Потом лучше всего это согласовать с банком, либо обговорить с финансовым консультантом. После этого у вас будет понимание, какие банки дадут нужный вам инструментарий. Если выбросить любое из звеньев этой цепочки, то рано или поздно возникнут проблемы. 4. Отсутствие документов Часто эта проблема возникает при проведении SWIFT-переводов. Нужно понимать, что все операции в долларах контролируются США, а все операции в евро — Евросоюзом. Сейчас по понятным причинам все операции россиян рассматриваются под микроскопом — часто их проверяют в ручном режиме. Ваши деньги могут просто не дойти. Допустим, вы делаете перевод и спрашиваете банк-отправитель: «Можно ли перевести?», они говорят: «Да». Спрашиваете банк-получатель: «Вы деньги примете?», они говорят: «Да». Но и это не гарантия того, что платеж пройдет. Проблема в том, что между банками стоит банк-корреспондент из США или ЕС. Он может запросить дополнительные документы, если ему что-то не понравится. А ещё, у комплаенс-менеджера может быть просто плохое настроение. Он нажмет кнопку и платеж в лучшем случае вернется назад. Иногда деньги застревают и приходится их месяцами вытаскивать. Сейчас единичные случаи заморозки и потери средств, но весной 2022 года это была массовая история. Даже если деньги вернутся назад, приятного мало. Сначала вы неделю ждете, пока платеж дойдет. Потом понимаете, что он не дошел. Пишете письмо и еще несколько недель ждете возвращения. Получается, на месяц средства были заморожены и вернулись назад за вычетом комиссии. Ничего не сделано, деньги потрачены, а вы сидите и думаете: «Что это было?» Решение Очень важно изначально предоставить банку правильные документы по платежу. Раньше это было не обязательно: можно было ждать, когда банк сам запросит бумаги. Но сейчас нужно играть на опережение, предоставляя полный пакет. «Вот все документы по мне, вот все документы по моему контрагенту, смысл операции такой: вот контракт, вот инвойс». И только после этого запускать саму процедуру. Нужно понимать внутреннюю банковскую кухню. Когда комплект документов уже находится у банка-отправителя, им проще взаимодействовать с банком-корреспондентом. Например, если они видят, что банк-корреспондент остановил платеж, то могут одной кнопкой отправить все документы. А иначе, пока менеджер раскачается и напишет вам, пока вы отправите документы банку, пока они переправят эти документы, может пройти слишком много времени. Тем более что из-за ручного комплаенса в банках сейчас все перегружены. При отправлении SWIFT-переводов рекомендуем заранее изучать статистику прохождения платежей. Это можно сделать бесплатно на сайте OhMySwift.ru. Там можно проверить статистику по банкам-корреспондентам и выбрать путь, где вероятность прохождения платежа выше. 5. «Токсичность» российского паспорта и средств из России для банка в ЕС и США Описанные выше меры в нынешних условиях помогают не всегда. Россия находится под масштабными санкциями и рассматривается как конфликтная территория. Любая транзакция от российского бенефициара рассматривается под микроскопом. То же самое касается и средств из РФ. Россиянам закрывают банковские и инвестиционные счета и не проводят операции. Решение Вопрос можно решить только оформлением дополнительных документов. Например, получение ВНЖ за рубежом сильно облегчит взаимодействие с банком этой страны. Европейский ВНЖ во многих случаях помогает снять вопросы с инвестиционными счетами у европейских депозитариев. Международные операции это улучшит незначительно. Принципиально снять проблему поможет лишь второе гражданство. В этом случае вы можете взаимодействовать с банковской системой уже как представитель другой страны. Этот вариант стоит рассматривать, если вы проводите достаточно крупные операции. При этом не обязательно получать сильный паспорт какой-нибудь европейской державы. Уйти из под «банковского микроскопа» поможет гражданство практически любой страны. Паспорта таких стран, как Кыргызстан, Армения или Молдова, получить несложно — особенно гражданам бывшего СССР. Если говорить о средствах из России, то здесь помогают цепочки платежей. Например, вы переводите средства из России в Грузию или Армению, а оттуда отправляете по конечному адресу. В некоторых случаях и этого оказывается недостаточно, и требуется более сложная цепочка. Внутри «промежуточной» страны совершается еще один перевод, при этом получателем должна быть компания без российских корней. И уже от нее средства уходят на Запад — теперь уже с минимальным риском. На данный момент эта структура операций работает хорошо. Но нужно понимать, что санкционное давление продолжает нарастать. Запад усиливает давление на дружественные и нейтральные к РФ страны, стараясь перекрыть пути обхода санкций. Возможно, скоро придется разрабатывать новые цепочки и новые маршруты. Опыт показывает, что такие пути всегда находятся. Памятка. Как правильно открыть зарубежный счет и работать с ним

Заранее определитесь со своими задачами и масштабом операций. После — выберите банк и счет в соответствии с этими задачами. Внимательно изучайте все условия: тип счета, лимиты и другое. Собирайте дополнительную информацию по банку в чатах и телеграм-каналах. Избегайте сомнительных и слишком крупных операций. При необходимости проговаривайте финансовый план с банком заранее. По крупным трансграничным переводам, — особенно в недружественных валютах, заранее предоставляйте банку максимально возможный набор документов. Постарайтесь сделать полную юридическую «обвязку», оформив ВНЖ в соответствующей стране, или попробуйте получить второе гражданство. Фотография на обложке: Demetrio Zimino/Shutterstock