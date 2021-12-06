5 причин для стартапов, чтобы участвовать в международных конференциях

В начале ноября прошла крупнейшая технологическая конференция Web Summit , в которой принял участие финтех-проект destream . Это донатная платформа для стримеров и контент-креаторов. Ее основатель и CFO Тачат Игитян рассказал, почему не стоит пропускать международные конференции и как к ним подготовиться.

Несмотря на развитие онлайн-конференций на фоне пандемии, живое общение не отменяется, а напротив — приобретает новое значение. 85% руководителей компаний по всему миру отмечают , что нетворкинг на офлайн-мероприятиях оказывает ключевое влияние на развитие бизнеса.

Почему стоит участвовать в международных конференциях

1. Коммуникация в интернете накладывает ограничения на деловое общение

Если ваш бизнес технологичный и требует долгих объяснений, то ответить на вопросы потенциальных клиентов и партнеров проще при личной встрече. Не зря 97% экспертов в сфере B2B-маркетинга считают, что классические мероприятия помогают решению бизнес-задач.

На крупных конференциях присутствует топ-менеджмент компаний, благодаря чему вы получаете доступ к лицам, которые принимают решения.

Эксперты утверждают, что будущее за гибридными мероприятиями — с возможностью участия как онлайн, так и офлайн. При этом желание вживую присутствовать на конференциях варьируется от региона: после 2021 года на офлайн-формат больше всего рассчитывают участники конференций из Европы и США.

2. Участие в крупных конференциях необходимо с точки зрения маркетинга

3. Одно международное мероприятие зачастую обходится дешевле, чем несколько локальных конференций

4. Установить контакт с участниками проще на самом мероприятии

Прежде всего стартап заявляет о своем существовании международному бизнес-сообществу. К проекту, который несколько лет представлен на крупных ивентах, серьезно относятся клиенты, партнеры и конкуренты.Чтобы найти партнеров на разных рынках, не требуется ездить по нескольким странам — все они будут присутствовать на ключевых глобальных мероприятиях. Так, в технологической сфере — это мероприятия вроде Web Summit и London Tech Week.

Труднее делать это по почте или телефону, когда вы не знаете, увидит ли потенциальный партнер ваше сообщение или нет.

На конференциях люди более открыты и расположены к общению. Плюс ко всему можно устроить тимбилдинг: на некоторые мероприятия стоит отправиться всей командой, чтобы укрепить отношения с коллегами.

5. Международные ивенты — отличная возможность для обмена опытом

Можно получить новые знания на выступлениях экспертов вашей индустрии и познакомиться со спикерами, чтобы получить рекомендации и найти менторов.

Чек-лист: как подготовиться к мероприятию

Определите задачи

Прежде всего надо определить цель, которую вы хотите достичь на мероприятии, и, исходя из этого, выбрать формат общения с участниками.

Если вы ищете новых клиентов и партнеров, то будут полезны международные конференции. На них нужно распространять материалы, которые включают информацию о компании, а также скидки и специальные предложения. Например, листовки с QR-промокодами.

Если вы стремитесь найти подрядчиков, то выбирайте локальные отраслевые конференции. В таком случае приготовьте материалы — от визиток до листовок — с прямыми контактами менеджеров, которые будут вести переговоры.

Чтобы установить связь с разработчиками платформ и получить особые условия пользования для бизнеса, лучше обратить внимание на технические конференции.

Исходя из цели бизнеса, определяются и участники от вашей компании. CTO компании стоит присутствовать на tech-мероприятиях, а на крупных широкопрофильных конференциях нужны специалисты по маркетингу.

Выделите время и бюджет

Календарь мероприятий лучше составить на год вперед, обозначив в нем крупные отраслевые конференции, на которых ваше присутствие обязательно. В бюджет надо заложить расходы на транспорт и проживание, заранее сделать бронь гостиниц.

В случае популярных ивентов в небольших европейских городах, как, например, в Кельне, все гостиницы раскупаются за несколько месяцев вперед. Если вы планируете участие со стендом, то необходимо заложить в бюджет сумму на входной билет и маркетинговые материалы.

Определите заранее формат и подготовьте материалы

На этапе запуска бизнеса, когда вы стремитесь представить компанию и увеличить продажи, лучше участвовать с выставочным стендом. Средний и крупный бизнес, который много лет на рынке, должен присутствовать на мероприятиях, чтобы показать стабильное положение. Однако если цель компании — нетворкинг для привлечения партнеров, то можно обойтись без стенда и просто пообщаться с участниками конференции.

Возможно придумать и альтернативный формат участия. Так, на «Стримфесте» у нас не было стенда, при этом присутствие было обязательным из-за масштаба мероприятия. Поэтому мы пригласили известных контент-креаторов, которые устроили перфоманс в футболках с нашим логотипом.

Таким образом мы обеспечили виральную кампанию и присутствие в социальных сетях во время конференции и спустя некоторое время после нее. Еще один вариант участия — вместе с вашими бизнес-партнерами. К примеру, можно организовать совместный корнер — такой формат будет дешевле, при этом он повышает степень доверия со стороны клиентов.

Будьте пунктуальны

Казалось бы, это довольно элементарная рекомендация, но участникам действительно важно приходить на мероприятие заблаговременно. Стоит учитывать время, которое уйдет на регистрацию, очередь на вход, раскладку маркетинговых материалов.

Не забывайте про follow up

На конференциях закладывается фундамент сотрудничества, поэтому важно поддерживать связь с потенциальными партнерами. Участникам мероприятия надо не просто собрать визитки, но быть проактивными и самим написать фолоу ап.

Во время конференций представители компаний получают десятки новых контактов, поэтому могут ответить вам не сразу. Лучше самим сделать первый шаг и напомнить о договоренностях, которых вы достигли во время ивента.

Подготовьте отчеты

Фотографии и видеооотчеты с конференций можно разместить на сайте компании и в социальных сетях. Это дополнительный источник трафика и способ повысить доверие к вашему бизнесу.

Фото на обложке: Shutterstock / rfranca