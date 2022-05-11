6 привычек предпринимателя, с которыми не страшен кризис

Для специалистов любой сферы характерны определенные навыки, которые делают их профессионалами. У предпринимателей также есть набор hard и soft skills, которые помогают управлять бизнесом и особенно важны в кризисное время. О них рассказала Татьяна Амарян — сооснователь сети английских детских садов Discovery English Preschool и победитель конкурса EY «Деловые женщины».

1. Быть многозадачным

В кризис на предпринимателя ложится дополнительный объем работы и ответственности. Он должен держать в голове много вопросов параллельно, поэтому способность быстро переключаться помогает оперативно принимать решения, реагировать на форс-мажоры и видеть ситуацию в бизнесе целиком.

Если рядовому сотруднику редко нужен такой режим, то предпринимателю необходимо быть многозадачным. Но как использовать ее на пользу и не истощать психику?

Контролируйте поток информации. Некоторые бизнесмены ходят с кнопочным телефоном, не зарегистрированы в соцсетях и не тратят время на чтение бесконечного потока новостей в период кризиса.

Такое дозированное взаимодействие с информацией очень важно для того, чтобы эффективно использовать время и защитить себя от влияния негатива. Поэтому ставьте тайминг и выделяйте ограниченное количество времени на чтение, чтобы излишнее погружение в инфопоток не отражалось на бизнесе.

Делегируйте обязанности. В моменты кризиса уровень рисков и ответственности у предпринимателей повышается. В стремлении избежать негативных последствий многие пытаются контролировать абсолютно все процессы, что приводит к трудоголизму и выгоранию. Чтобы этого избежать, создайте четкий график собственных задач, а остальные делегируйте.

Фиксируйте все договоренности и планы. Некоторые используют обычный блокнот, но большинство предпочитает приложения вроде Trello. Например, для личных целей подходят планировщики задач TickTick, «Планнер времени», Tusk, а для работы с командой удобны приложение Asana и такие сервисы в браузере как Kanbanchi или Planiro.

Распределяйте время. Добавляйте в график работу над мелкими задачами и обязательно планируйте отдых — список срочных дел в кризис может не закончиться, а силы необходимо восстанавливать.

Расставляйте приоритеты. Чтобы делать все последовательно и знать, что самое важное вы успеете реализовать.

Убирайте все, что вас отвлекает. Прежде всего это касается лишних обязанностей и инфопотока — ненужных уведомлений от соцсетей, сообщений в мессенджерах и приложений.

2. Адаптироваться под события рынка и общества

В кризис важно уметь перестраивать процессы внутри бизнеса и быстро реагировать на изменения. Небольшим компаниям легче — за счёт коротких цепочек управления они любой вопрос могут обсудить напрямую с директором.

Например, в нашей команде 17 человек, нет бумажной волокиты и длинной цепочки управления. В пандемию это позволило нам быстро организовать бизнес-процессы в онлайне, оформить программу обучения, перевести ее на LMS-систему с домашними заданиями и онлайн-пособиями и в результате сохранить доход и персонал.

То есть маленькие фирмы адаптируются благодаря умению руководителя быстро принимать решения и мобилизовать команду.

В крупных корпорациях этого может быть недостаточно. В связи с большим количеством сотрудников и производственных процессов нужны дополнительные способы ускорить работу. Например, для оперативных действий и оплаты можно формировать резервы из определенной суммы денег.

Кроме того, проблему может решить качественная автоматизированная система управления, в которой четко разграничены обязанности и ответственность каждого. Например, набор систем ERP позволяет регулировать все процессы, связанные с производством, логистикой, финансами и командой.

Управленец видит, на каком этапе выполнения находится конкретная задача, и понимает свою зону ответственности в кризисной ситуации. Такая прозрачность процессов наводит порядок в управлении, помогает сократить расходы и избежать ситуации, когда сотрудники, перекладывая задачи друг на друга, тормозят работу компании.

3. Lifetime learning — постоянно учиться

Предприниматели непрерывно учатся, поскольку профессиональный и личностный рост отражается на бизнесе. Это готовит руководителя к работе даже в самых сложных обстоятельствах, включая масштабный экономический кризис, когда компания терпит убытки, падение спроса и потерю клиентов. Рассмотрим, какие именно знания необходимы предпринимателю.

Управление. Начинающие руководители и предприниматели изначально не умеют грамотно управлять бизнесом, реагировать на непредвиденные ситуации, ставить задачи сотрудникам и контролировать работу.

Однако от того, как себя ведет руководитель в кризис, зависит очень многое в компании: в том числе — продолжит ли она свою деятельность. Поэтому навык управления необходимо развивать, чтобы уметь справиться с любым вызовом рынка. Для этого существуют обучающие программы МВА для руководителей — например, в школе управления «Сколково», РАНХиГС и других организациях.

Стратегическое планирование. Это второй must have для предпринимателя. Он должен иметь более глобальное видение, чем у рядового сотрудника, и среди всех перспектив выбирать те, которые приведут к цели. Однако в период неопределенности строить долгосрочные планы часто не имеет смысла, поскольку очередная новость может ничего не оставить от прежней стратегии.

Тем не менее, даже в кризис у компании должна быть цель, иначе она теряет смысл существования. Например, сейчас план многих компаний состоит в том, чтобы сохранить бизнес, финансовые показатели и сотрудников.

Маркетинг и продажи. Руководителю не обязательно профессионально разбираться в инструментах, однако он должен понимать, как строить воронку продаж и зарабатывать деньги в любых условиях, включая кризис.

Soft skills. Учитесь не только профессиональным навыкам, но и развивайте личностные качества. К обязательным относятся эмоциональной интеллект, умение выстраивать взаимоотношения, работать в команде и вести переговоры.

В кризис эмпатия помогает руководителю понимать, что беспокоит подчиненных, создавать доверительные отношения и объединять команду. От его умения грамотной коммуникации зависит, сумеет ли он настроить сотрудников на работу и сохранить их мотивацию.

Кроме того, от уровня эмоционального интеллекта зависит, насколько руководитель сам сможет сохранять спокойствие, когда последствия кризиса скажутся на его бизнесе.

Для новичков существует очень удобный способ научиться вести бизнес быстро и с минимальными потерями — менторство. Нужно найти человека, который прошел длинный путь в бизнесе, пережил не один кризис и готов делиться опытом.

В отличие от университетов и школ для предпринимателей, которые дают теоретическую базу, менторы учат на практике. Они индивидуально работают с каждым человеком — помогают избежать ошибок, выйти из сложных ситуаций, делятся связями, более эффективными способами управления и в целом помогают намного быстрее вывести бизнес на достойный уровень и его сохранить.

4. Налаживать связи и сделать нетворкинг регулярной практикой

За счет взаимосвязей появляются новые возможности, идеи и проекты, что в кризис может сильно помочь бизнесу. Например, предприниматели делятся, как вышли из тяжёлых ситуаций, могут рассказать о своем опыте или наоборот попросить помощи у других. Такие связи — очень важный элемент поддержки в период неопределенности, который стоит использовать.

Вот несколько мест, где чаще всего можно встретить бизнесмена:

Деловые мероприятия. Предприниматели часто посещают конференции, бизнес-завтраки, выставки, презентации и премии — новичкам в бизнесе стоит обязательно мониторить их, регистрироваться и участвовать. Иногда организаторы мероприятий сами приглашают гостей, но лучше проявить инициативу и не надеяться на это в начале.

Клубы предпринимателей. Сейчас это модная и активная тема — закрытые и полузакрытые комьюнити, бизнес-клубы, например, по нишам, офлайн или в соцсетях. Многие узнают друг друга заочно и потом встречаются в жизни, а некоторые создают партнерства и совместные проекты даже онлайн. Найдите сообщества, узнайте, как туда попасть, и начинайте общаться.

Клубы по интересам. Например, многие предприниматели активно занимаются спортом. Поэтому если бизнес-сообщества вам не интересны, ищите спортивные клубы или группы по другим интересам, где бывают предприниматели.

Учеба. Некоторые бизнесмены идут учиться в первую очередь за нетворкингом, потому что там собирается окружение активных, ярких, интересных людей.

Чаще общайтесь и будьте открыты в разговоре. Ведь важно впитывать информацию не только из новостных каналов и учебных пособий, но и получать опыт людей, которые сталкивались с реальными проблемами на практике.

Анализируйте его, сравнивайте и запоминайте, чтобы лучшие решения применить в своей практике. В кризисное время особенно важно объединяться и поддерживать друг друга — выживет тот, кто умеет налаживать связи.

5. Включить спорт в расписание

Поскольку здоровье — это фундаментальный приоритет, в планировании графика физическая активность должна быть одной из первых. Особенно это актуально в кризис, когда внешние события давят на психику. В этом случае спорт не только укрепляет тело, но и снимает напряжение, стресс, улучшает работу мозга и дает энергию для принятия решений.

Разные виды активности влияют на тело и мозг по-своему и закрывают разные потребности. Исходя из своих, можно выбрать подходящий способ.

Игровые виды спорта. Например, есть женская команда по футболу, в составе которой много топ-менеджеров и предпринимателей.

Фитнес. Кто-то любит именно такой способ физической нагрузки — занимается с тренером и ходит в фитнес-походы, которые проходят в разных странах.

Йога. Некоторым нравятся совмещать физические и духовные практики. Они одновременно работают над телом, ментальным состоянием и могут направленно действовать на здоровье.

Соревнования. Другим необходимо соперничество, азарт и чувство победы, и они находят эти ощущения в спорте.

Некоторые бизнесмены привлекают даже сотрудников. Например, знакомый предприниматель оплачивал для компании беговой клуб, тренера и проход в ЦСКА. Другой собственник IТ-бизнеса придумал диджитал-забег, который стал ежегодным. Уже несколько лет диджитал-компании бегают под флагом команды-организаторов.

6. Развивать helicopter view

В кризис многие предприниматели зацикливаются на повседневных задачах, и бизнес стоит на месте. То, что дела не идут вниз, уже хорошо. Однако так можно упустить возможности для роста даже в трудной экономической ситуации.

Поэтому предприниматель должен уметь дистанцироваться от рутины и операционки, чтобы видеть проект целиком, находить средства для развития и думать на шаг вперед. Этому навыку обучают в образовательных программах для предпринимателей.

Кроме того, следует наблюдать за другими проектами, их взаимосвязью и следить за событиями в соседних отраслях.

Настройте такие источники информации, которые не будут перегружать, но позволят быть в курсе событий. При этом просто наблюдать не имеет смысла — важно анализировать и понимать, как ситуация в определенной сфере жизни может повлиять на ваш бизнес и какие возможности для него открывает.

У некоторых предпринимателей это качество, можно сказать, заложено в характере, но оно также развивается на практике за счет осознанных усилий и обучения.

В кризис предприниматель должен сохранять бизнес, команду и нести ответственность за большое количество процессов. В то же время каждое внешнее событие может разрушить прежнюю систему и мешает реализовать планы. В такие моменты особенно важно использовать навыки и привычки, которые помогут оставаться лидером в своем деле, настроят на работу и помогут преодолеть трудности.

Фото на обложке: Shutterstock / Phuttharak