Как помочь сотрудникам пережить трудные времена — советы для руководителей

Ситуация в мире стремительно меняется, и это не может не затрагивать каждого из нас. Сейчас, когда люди испытывают стресс, а планы кажутся невозможными, поддержка нужна как никогда. Задача руководителя заключается не только в обеспечении работы бизнеса, но и помощи своей команде, чтобы ее участники могли справиться с внутренним и внешним кризисами.

Шаг 1. Сохраняйте спокойствие внутри и вокруг

Для начала важно сделать все, чтобы успокоить себя, а затем и своих коллег, в том числе на уровне информации о будущем компании и о конкретных шагах по нивелированию негативных сценариев: каждый сотрудник должен знать, как компания будет справляться с кризисом, сколько времени это займет и какие шансы есть у бизнеса в рыночной ситуации.

Нужно быть честным и открытым, приукрашенная действительность и неуверенность очень легко считываются.

Если сотрудник испытывает слишком сильные эмоции из-за происходящего вокруг, то поговорите с ним наедине. Узнайте его потребности, предложите помощь. Ваши сотрудники сейчас находятся с вами в одной лодке, и такие ситуации должны только укрепить доверительные отношения внутри коллектива.

Шаг 2. Общайтесь и делитесь переживаниями

Разговаривайте с командой. Банальный вопрос о том, как они себя чувствуют, на деле будет лучшим способом проявления эмпатии. Позволяйте сотрудникам высказываться, слушайте друг друга, но не сводите все разговоры к обсуждению политических тем. Как руководитель попытайтесь задать направление дискуссии и выберите правильный tone of voice.

Можно организовать групповую психологическую сессию, чтобы обсудить ментальное состояние каждого сотрудника, все страхи и тревоги. При этом, конечно же, не стоит давить на сотрудников, требовать от них работоспособности, которая была до нынешней ситуации в мире.

Такие события влияют на каждого человека, а любое неосторожное движение может только усугубить состояние сотрудника. Встаньте в позицию заботы — вы дадите опору и себе, и вашей команде.

Шаг 3. Предоставьте выбор

Каждый человек по-разному справляется со стрессом. Кому-то необходимо находиться в компании других людей, а кто-то же предпочитает побыть наедине со своими мыслями. Если в вашей компании есть возможность удаленной работы, предложите сотрудникам поработать некоторое время дистанционно. Кроме того, многие люди сейчас уезжают в другие страны, чтобы переждать или сменить обстановку.

Для некоторых это действительно возможность почувствовать себя лучше, поэтому, если работа сотрудника возможна из другой страны, то не стоит его удерживать от такого решения.

Дайте возможность сотрудникам выбрать для себя условия работы, если это уместно.

Шаг 4. Делитесь позицией в социальных сетях

Транслируйте свою позицию через свои личные аккаунты в социальных сетях. Ваши сотрудники читают вас. Важно обозначить позицию компании в нынешних условиях.

Публикации в социальных сетях помогают зафиксировать намеченное направление, и могут приободрить, вдохновить как сотрудников, так и клиентов.

Шаг 5. Поддерживайте

Организуйте дополнительную поддержку: мы у себя в команде сделали ДМС со стоматологией для всей команды. Кажется, что сейчас и такая поддержка важна.

Некоторые компании делают партнерство с сервисами психологической помощи. Другие компании (например, наши клиенты) делают спортивные марафоны, где помогают людям перейти в фокус на теле и внутреннем состоянии с внешних раздражителей.

В стрессовой ситуации часто нарушается режим питания, поэтому по возможности стоит обеспечить для сотрудников корпоративное питание.

«В последнее время мы наблюдаем рост заказов на обеды, таким образом компании стараются заботиться о персонале.

Кроме того, клиенты стараются не отменять запланированные корпоративные мероприятия: к примеру, количество заказов на гендерные праздники в этом году даже превысило допандемийный показатель. Компании используют их как инструмент для поддержки сотрудников», — рассказал Андрей Черепанов, операционный директор сервиса по доставке еды в офис и на мероприятия Catery.

Сейчас выделить дополнительный бюджет даже на базовую поддержку может быть достаточно трудно. Если ваша компания старается экономить, то можно придумать бюджетные способы. Например, когда погода станет достаточно теплой, можно устроить планерку в парке.

Или же можно продумать еженедельное или ежемесячное мероприятие, где вы вместе с коллективом будете обсуждать наболевшее или вместе посмотреть добрый фильм.

Если сотруднику необходима бесплатная психологическая помощь, то можно «бросить клич» в социальной сети. Сегодня люди все чаще предлагают друг другу безвозмездную помощь.

Шаг 6. Будьте честными и помогайте

Если возникла необходимость сократить штат, проведите грамотный аутплейсмент: честно, по-человечески, не растягивая. Важно дать сотрудникам ощутить свою значимость для компании даже на этапе увольнения — ушедший сотрудник может стать вашим амбассадором.

Если функционал человека сейчас не нужен (исчезла актуальность ниши, например), посмотрите карту его компетенций (или составьте ее вместе), подумайте, где могут пригодиться его навыки и способности.

Безработица — один из главных страхов сегодня, а некоторые ниши особенно остро почувствовали кризис. Не бросайте человека в такой ситуации, сейчас существует достаточно ресурсов, от социальных сетей до сарафанного радио, которые могут помочь в поиске работы.

Фото на обложке: Shutterstock / Love the wind