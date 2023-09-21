Первый блин комом? Как внедрить корпоративное предпринимательство за 7 этапов, если раньше вы этого не делали

Ирина Тарасова, директор Центра корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ», и Анна Русакова, руководитель направления «Внутренние инновации и корпоративное предпринимательство» Центра корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ» выпустили книгу «Внутреннее предпринимательство. Как задействовать потенциал сотрудников для развития бизнеса».
Публикуем (в сокращении) главу про рекомендации для тех, кто только планирует запустить первые пилотные программы по развитию корпоративного предпринимательства в своей компании и кому важно «продать» эту идею руководству.
Мы — Ирина Тарасова, Анна Русакова и команда Центра корпоративных инноваций ФРИИ — считаем, что нет ни одного успешного предпринимателя, хоть внутреннего, хоть с открытого рынка, который не совершил бы миллиона ошибок. Но мы также искренне верим, что быстрая работа над ошибками, формулирование и проверка новых гипотез позволяют в конечном счете добиваться наилучших результатов.
В работе над вашим первым проектом в области корпоративного предпринимательства нам понадобится фреймворк «Семь этапов инноваций», который мы во ФРИИ подготовили еще несколько лет назад в качестве инструмента, помогающего запустить в компании работу с инновациями. Взяв его за основу, мы переработали описанные в нем подходы и этапы — и в итоге сформулировали «Семь этапов внедрения программы корпоративного предпринимательства».
Итак, поехали!
1-й этап. Общая подготовка концепции программы и ее защита перед руководством или внутренними заказчиками
Программа по развитию корпоративного предпринимательства — такой же инновационный или инвестпроект, ценность которого необходимо правильно сформулировать и донести до топ-менеджмента. Для этого важно понимать, как программа вписывается в общую стратегию инноваций и стратегию развития компании, на какие метрики успеха она способна влиять.
На старте важно выяснить, кто может стать главным заказчиком программы и на улучшение каких его показателей (KPI) она может работать. Даже если это не указано в документах, инициатор программы всегда должен держать данный этап в голове и сверяться с обратной связью во время защиты концепции.
В рамках защиты концепции и предполагаемого бюджета программы вы должны представить свои гипотезы относительно того, каким образом идеи новых проектов или продуктов в перспективе 20 лет дадут компании дополнительный прирост к EBITDA за счет оптимизации и повышения операционной эффективности или выхода на новые рынки. Также вам надо описать, как это отразится на бизнес-показателях подразделения заказчика.
Сделать это сложно, если вы реализуете программу первый раз, поэтому во время защиты сделайте упор на следующих моментах:
- вы говорите о гипотезах, которые предстоит проверить;
- расчет является оценочным и основан, например, на бенчмарке с рынка или на данных исследований либо аналитики;
-
скорректированные и более точные данные можно получить исключительно по итогам пилотной реализации программы.
Иногда, особенно в кейсах от коллег из HR-департаментов, мы сталкиваемся с тем, что не все удается привязать к финансовым показателям, а многое вообще сложно измерить. Тогда мы создаем отдельную категорию проектов, понимая, каковы их задачи и как они влияют на компанию, и оцениваем их по другим критериям.
2-й этап. Дорожная карта реализации проекта. Сбор команды. Подготовка проекта программы
Несмотря на то что вначале ваша первая программа по развитию корпоративного предпринимательства будет, по сути, набором гипотез, очень важно уже на старте проработать ответы на все основные вопросы, о которых мы поговорили выше. Иными словами, необходимо определить:
- цели и метрики успеха;
- образ результата;
- заказчиков;
- условия участия и особенности мотивации участников;
- оргструктуру и обеспечение ресурсами;
- риски;
- команду проекта;
-
дальнейшие шаги (как внедрять успешные решения?).
Этот формат классического проектного управления снизит неопределенность на входе и поможет определить цели и метрики, на которые мы работаем. Кроме того, он позволяет понять, какие ресурсы и какая команда для этого нужны.
Очень сложно, не имея опыта реализации программ по развитию корпоративного предпринимательства, говорить о конкретных цифрах. Но, как мы упомянули ранее, на рынке уже сложился понятный бенчмарк, а кроме того, существуют кейсы, снабженные цифрами, изучив которые можно смело формулировать гипотезы относительно своей компании.
3-й этап. Привлечение бизнес-заказчиков. Диагностика «болей» и определение фокуса будущих инноваций. Описание условий для участников
Вообще-то, этот этап должен бы идти не третьим, а первым. И как только вы спроектируете программу по развитию корпоративного предпринимательства, сразу в голове всплывут мысли о том, кого из «топов» следовало бы привлечь и какую ценность им стоило бы продемонстрировать, чтобы их заинтересовать.
Но на данном этапе нужно перейти от общего к частному, поговорить о конкретике и начать работу со стратегией как компании, так и бизнес-единиц. Нам надо понять продуктовую стратегию и то, какие цели по выручке, оперативной эффективности и прочему уже прописаны на текущий период, чтобы выдвинуть гипотезы о проектах и продуктах, необходимых для их реализации.
Мы во ФРИИ обычно делаем срез проблемных интервью с потенциальными заказчиками от бизнес-подразделений, а потом вместе с ними приоритезируем выявленные направления, выдвигаем гипотезы — и после этого обозначаем их в качестве фокуса для участников программы.
Помимо этого, на данном этапе важно договориться с главным заказчиком и другими членами команды об условиях реализации программы, мотивации участников, условиях вовлечения и возможности совмещать проекты с рабочими обязанностями.
4-й этап. Запуск программы. Сбор и валидация идей с помощью бизнес-заказчиков. Оценка экономического потенциала гипотез на старте
Здесь нам хотелось бы поделиться опытом ФРИИ и рассказать, на что мы обращаем особое внимание в своих программах, реализуемых совместно с партнерами.
Каждой идее — свой спонсор
Один из наших партнеров называл идеи и проекты предпринимателей «бэбиками», у которых, по его мнению, обязательно должен был быть хотя бы один родитель. Иными словами, в условиях огромного числа проектов и продуктов внутри компании идет жесткая конкуренция за ресурсы: время, деньги и прочее. И если у идеи проекта нет понятного конечного бенефициара — заказчика, — то ее реализация автоматически ставится под угрозу, даже если проект экономически целесообразен.
Бывают редкие случаи, когда команда реализует проект или создает продукт на свой страх и риск — и в итоге его «покупает» топ-менеджмент. Однако лучше заручиться поддержкой на старте, чтобы повысить конверсию в успех на выходе.
Валидация идей согласно этапам специальной трекшн-карты
Несмотря на то что на старте все идеи очень разные, мы во ФРИИ научились их сегментировать и для каждого типа проекта разработали свою дорожную карту, которую важно пройти при реализации программы по развитию корпоративного предпринимательства в компании.
Эти карты включают в себя отдельные теоретические блоки, а также конкретные гипотезы, которые необходимо проверить, и артефакты, которые важно получить. И все это — в очень сжатые сроки.
Обязательный подсчет экономического потенциала идеи и оценка ее масштаба в рамках компании
Одна из самых распространенных проблем, с которой мы сталкиваемся при реализации программ наших партнеров, — это «мелкий жемчуг», то есть идеи, которые сами по себе могут быть интересны, но в рамках корпорации их масштаб слишком незначителен.
В этом случае необходимо обратиться к пунктам, описанным выше, и посмотреть на базовые цели и метрики программы. Если и у вас как организатора, и у команды «топов» высокие амбиции относительно экономического эффекта программы даже на старте, то идеи придется жестко фильтровать и отбраковывать, оставляя лишь те, которые соответствуют критерию масштаба.
5-й этап. Реализация программы и работа с командами корпоративных предпринимателей
Как мы уже упомянули в предыдущем пункте, вся работа в программе по развитию корпоративного предпринимательства строится согласно трекшн-карте.
Мы во ФРИИ каждый раз адаптируем трекшн-карту под особенности компании-партнера, в зависимости от уровня ее инновационной зрелости, отрасли, предыдущего опыта, внутренней структуры и многих других факторов.
Однако существуют и неизменные этапы, которые необходимо проходить всем командам:
- Выдвижение и валидация гипотез как с внутренними заказчиками, так и с внешними клиентами (при их наличии).
- Работа с метриками и расчет финансовой модели для оценки потенциального экономического эффекта.
- Формулирование ценности для компании и заказчика.
Если спросить нас как организаторов, что порою бывает самым сложным в процессе реализации программы, то мы ответим: прежде всего — работа с майндсетом команды.
Перестройка образа мышления и подходов с классического «корпоративного проектного» на продуктовый — один из самых важных элементов программы. Наверное, он даже важнее самой идеи продукта и работы с заказчиком.
Если лидер команды или вся группа поняли суть создания продукта, нюансы формулирования и проверки гипотез, а также осознали, зачем нужен MVP и что такое реальная ценность, шансы на успех проекта или продукта повышаются.
Тут работает принцип, отлично знакомый всем инвесторам, вкладывающим деньги в стартапы: «сильная команда вытащит даже слабый проект, а слабая команда завалит даже хорошее начинание».
6-й этап. Демонстрация результатов. Выбор наиболее перспективных проектов или продуктов
Без преувеличения можно сказать, что самый ответственный момент в программе по развитию корпоративного предпринимательства — демонстрация результатов заказчикам и топ-менеджерам. И надо признать, что часть компаний этот ответственный момент успешно «проваливают».
Мы во ФРИИ активно настаиваем на том, что, какую бы работу ни проделала команда и как бы «классно» она ни прошла весь путь, отдельная серьезная работа и большая задача — правильно рассказать об этом в финале.
К сожалению, даже предприниматели, давно и успешно работающие на рынке, порой не умеют презентовать себя и достижения. То же самое касается и корпоративных команд. Поэтому важно тренировать навык и после серии упражнений научиться ярко рассказывать о пути, который вы прошли, и о результатах, которых добились.
Помимо умения презентовать хорошие результаты, бизнесу, конечно, нужно учиться признавать неудачи. И то, что уже норма для стартаперов, для внутренних предпринимателей пока проблематично — поскольку гипотеза, которая не сработала при вложенных в нее минимальных усилиях, воспринимается уже как настоящий провал и подрывает желание двигаться дальше.
Но если взглянуть на это с высоты топ-менеджмента, то там-то понимают, что не все продукты и инициативы обязательно «взлетят». Зато, как и в случае с инвестициями, успешно реализованный проект способен кратно перекрыть затраты на остальные. И это нормально.
При демонстрации результатов и прогнозировании эффекта от реализации программы для компании важно расставить акценты именно с точки зрения портфельного управления. В этом случае будет понятно, в рамках каких целей, стратегии и инициатив предлагается дальше реализовывать ту или иную идею.
Главный результат демонстрации продукта — одобрение руководства для его дальнейшей реализации с возможностью получить необходимые ресурсы и бюджет.
7-й этап. Работа над ошибками
У команд-разработчиков есть формат анализа работы под названием «ретро». Мы во ФРИИ называем это «рефлексией». После окончания программы по развитию корпоративного предпринимательства мы обычно садимся и по «горячим следам» разбираем всю проделанную работу: открыто обсуждаем, что получилось, а что нет и где что-то пошло не так.
Если вы реализовывали программу совместно с партнером (провайдером), то вам тем более необходимо сесть и проговорить с ним, что было хорошо, что откровенно не понравилось и что можно улучшить в будущем. Работа над ошибками начинается с их признания и продолжается действиями по их исправлению.
Не стоит переживать, если первая программа прошла не так гладко и эффективно, как хотелось бы. Нужно понимать, что это новый формат для большинства компаний и он требует адаптации как со стороны заказчика, так и со стороны команд, а еще, конечно же, необходима адаптация внутренних бизнес-процессов.
Когда мы во ФРИИ помогаем компаниям внедрять технологии стартапов с открытого рынка, мы всегда говорим о «пилотном проекте», то есть о пробном тестировании технологии или подходов. В случае с программами корпоративного предпринимательства работает тот же принцип — «первый блин всегда комом».
В рефлексии очень важно вернуться к целям и задачам программы, оценить метрики, обсудить вовлеченность заказчиков и хотя бы примерно рассчитать экономический эффект от принятых инициатив. Эти шаги помогут оценить, в каком ключе реализовывать следующие программы и что скорректировать.
Фото: Unsplash.
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