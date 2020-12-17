Извините, мы закрыты: как экологично свернуть бизнес и распустить команду

Не в то время, не в том месте

В 2020 году сфера EdTech пережила взрывной рост. Мы открыли образовательный журнал про маркетинг как раз за две недели до начала пандемии. В этот же период все — от Стэнфорда до МГУ — начали предоставлять бесплатный контент по всему миру. В совокупности с паникой это привело к тому, что смысла продолжать не было. Наша подписка начала проигрывать.

Совет: понятно, что такие ситуации не предусмотришь, но нужно быть готовым к тому, что в любой момент все может закончиться. Не нужно имитировать бурную деятельность в ущерб себе и команде.





Перфекционизм — это дорого

Мы изначально переоценили свои силы с точки зрения подачи контента и пошли по длинному пути. Не набирали 150 копирайтеров, которые создавали бы «контент ради контента», а давали авторскую информацию, писали подкасты, брали интервью у зарубежных коллег. Мы заморочились больше, чем стоила сама подписка.

Совет: адекватно оцените, сколько можно заработать на проекте и сколько нужно вложить. Лучше постепенно добавлять качественные продукты по мере развития, чем создавать сразу шедевр и пытаться его продать. Конечно, мог быть и другой сценарий, когда идеальный продукт, не имеющий аналогов на российском рынке, сразу упакован и принят аудиторией, но возвращаемся к первому пункту и вспоминаем, что пандемия — не лучший период для перфекционизма и героизма.





Всем пока!

Если лошадь сдохла, слезь. И сообщи близким. Когда мы поняли, что к чему, то честно сказали, что проект уходит в закат. Получился абсолютно не монетизируемый, но качественный контент. «Ребята, мы поняли ошибки, мы закрываемся!» — это честно. Так лучше, чем просто пропасть с радаров и не отвечать на вопросы.

Совет: предположим, что в будущем вы создадите еще не один проект. Значит, в настоящем вам нужно с уважением отнестись к аудитории, сделать официальное, человеческое заявление, а через время вернуться с этим же или новым проектом к людям, которые теперь вам доверяют и уважают за честность. А значит, купят.





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Зачем закрывать то, что можно продать

Однажды я выгодно продала производство платьев в Санкт-Петербурге. У меня была возможность продать товарные остатки и оборудование, но бизнес работал хорошо, поэтому удалось за хорошую сумму продать и бренд, который успешно работает до сих пор. Хотя морально я была близка к тому, что просто закрою производство.

Совет: не всегда нужно закрывать проект. Возможно, есть смысл продавать. Когда я сказала о своих планах, человек, готовый купить, сам вышел с предложением. Но это исключение, оно случается, когда бренд работает не первый год, а все процессы настроены идеально.





Мы в ответе за тех, кого научили

Люди, которые собираются продавать бизнес, зачастую скрывают реальную картину от сотрудников. Люди начинают хуже работать или уходят совсем. Нет смысла что-то скрывать, юлить, делать вид, что все хорошо, чтобы все выполняли свои обязанности до последней минуты, а потом закрыть дверь перед их носом. Как и в любых человеческих отношениях, разговор помогает решить многие проблемы. Кто-то платит кредит, ипотеку, планирует перемены в жизни. Нельзя свернуть все за три дня. Лучше, если вы переживете сложные времена вместе. И кто знает, возможно, не в этом проекте, так в другом, вы еще сможете поработать с этой командой, где вы уже знаете, кто на что способен.

Совет: говорите как есть. Возьмите пару месяцев, а лучше три на то, чтобы у всех было время спокойно продолжить или закончить свои дела и позаботиться о будущем. Разговор с людьми, которые зависят от вас, не будет легким. Но это единственный экологичный способ закрыть бизнес.





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